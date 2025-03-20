Тогда Путин прекратит наносить удары по Украине: военный назвал единственный действенный инструмент

Россия может прекратить атаки на Украину, если союзники закроют наше небо. В таком случае ракеты и беспилотники не будут долетать до цели, поскольку их будут сбивать, и их эффективность станет нулевой.

Кроме того, средства воздушного нападения являются чрезвычайно дорогими, поэтому их бессмысленно использовать, если они сразу уничтожаются. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Что заставит Россию не атаковать Украину

Россияне, когда наносят удары по жилым домам, часто не трактуют их как гражданские объекты. Они сразу утверждают, что там могли находиться высокопоставленные, генералы или другие важные лица, даже если это простая сельская хата. Они могут говорить, что в здании был штаб наемников или склад боеприпасов, замаскированный под гражданский объект.

Часто это манипуляции, и ответственность за такие действия не наступает. Мировое сообщество лишь выражает обеспокоенность или просит Украину предоставить доказательства, которые бы опровергли российские заявления. Но каждый день происходят удары по гражданским объектам, и, к сожалению, это остается без должной реакции.

Иван Тимочко отметил, что если бы союзники активно привлекали свою авиацию и системы противовоздушной обороны, обеспечивали массированную поддержку и сбивали российские ракеты, Путин, вероятно, начал бы отказываться от таких приказов.

Например, ракета "Калибр" стоит около 10 миллионов долларов, а другие, как Х-555 – 1,5-2 миллиона долларов. Если ракета не достигает цели, ее эффективность становится близкой к нулю, и Россия не будет их применять, ведь это также раскрывает их слабость.

В то же время мы могли бы наносить контрудары по российским пусковым установкам,

– подчеркнул председатель Совета резервистов.

Только общая поддержка закрытия неба над Украиной нашими союзниками может стать реальным ограничением для России и заставить ее отказаться от атак.

Между тем военные эксперты Великобритании разработали план, по которому европейские военно-воздушные силы из 120 истребителей могут быть развернуты для защиты украинского неба от атак России.