На ЗАЭС следует ожидать очередного "жеста доброй воли" от россиян. ВСУ создадут такие условия для оккупантов в Запорожской области, что им придется покинуть эти территории.

Такое мнение 24 каналу озвучила основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. Ранее сообщалось о том, что на ЗАЭС – полный блекаут .

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Россиянам придется уйти из ЗАЭС

Загребельская рассказала, что России рано или поздно придется уйти из ЗАЭС. Сейчас ведутся активные бои на Кинбурнской косе, которая чрезвычайно важна для россиян. Когда ВСУ освободят эту территорию, российская группировка в Запорожской области останется без такой поставки.

Долго так они не продержатся. А ожидать, что Россия сделает там второй Чернобыль не стоит, потому что никто в мире на это не согласится. Мы видели на примере зерновых коридоров, как реагирует мир на недопустимые решения, в частных беседах объясняя, если Россия на что-нибудь решится, то это будет ее конец.

– отметила основательница "Лиги антитраста".

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Китай помогает России

Она продолжила, что Россия соглашается на это, потому что тогда не будет поддержки от Китая или еще от кого-нибудь, кто ее до сих пор поддерживает. Договоренности россиян с Китаем могут быть разными. Например, Huawei может поставлять чипы, также появилась информация о том, что на автозаводе "Рено" Китай поможет построить "Москвич 3".

"Многие направления есть, куда пришел Китай и помогает России пережить сложные санкционные времена. Поэтому, я бы не концентрировалась на том, что Китай сказал, что надо уйти из ЗАЭС. России все равно придется это сделать, а все, что будет сопровождать эту тему - это просто символические вещи", – отметила Загребельская.

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