Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что для начала нужно верифицировать эту информацию. Ведь пока не назвали источники, сообщивших данные, пишет 24 Канал.

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Дмитрий Плетенчук объяснил, что, судя по имеющимся данным, эта кампания достаточно велика и незаметно это не может пройти, как и сам масштаб строительства. Поэтому Военно-морские силы довольно скептически относятся к такой информации, учитывая, что это происходит в зоне боевых действий и подвергает врага под серьезные санкции.

Конечно, невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, правдива ли ситуация, или планировалась. Скрыть это невозможно,

– взвыл Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил объяснил, что чисто технически и теоретически строительство тоннеля в Крым, вероятно, возможно, но это займет годы. Кроме того, на тоннель требуется большой бюджет, который в России будет умножен на три.

"Давайте не будем мешать им разлагать собственную страну, а в конце просто зальем его водой", – заявил Плетенчук.

Капитан 3 ранга также добавил, что сам проект не выглядит жизнеспособным.

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