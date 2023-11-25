В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, поможет ли России туннель.

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Российский тоннель

По словам военного эксперта, подводный тоннель гораздо проще разрушить, чем любое надводное или наземное сооружение.

Ведь тоннель – это вход и выход. Одна ракета на вход, а другая на выход – и нет тоннеля,

– объяснил Роман Свитан.

"Мы видели, как заходила ракета, например, SCALP на Керченский судостроительный завод. Одна ракета и вход в тоннель упаковывается на несколько месяцев. Именно поэтому для нас это вообще не проблема. Пусть копают и к земле привыкают", – добавил военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Ночная атака "Шахедами"

Ночью 25 ноября россияне решили создать массированную атаку из 75 "Шахедов". По мнению Свитана, это может быть определенный политико-информационный посыл, подвигший врага на массированную атаку.

С технической точки зрения, чем больше будет лететь "Шахедов" или ракет, тем больше мы их собьем в процентном смысле,

– рассказал военный эксперт.



Какое количество "Шахедов" сбили / Воздушные Силы ВСУ

То есть, когда идет большая волна "Шахедов" или ракет, система приводится в более высокий уровень готовности и, соответственно, больше их сбивает. Именно поэтому любое увеличение количества или номенклатуры летательных аппаратов как раз будет увеличивать процент их уничтожения.

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