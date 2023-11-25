В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, чи допоможе Росії тунель.

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Російський тунель

За словами військового експерта, підводний тунель набагато простіше зруйнувати, ніж будь-яке надводну чи наземну споруду.

Адже тунель – це вхід та вихід. Одна ракета на вхід, а інша на вихід й немає тунелю,

– пояснив Роман Світан.

"Ми бачили як заходила ракета, наприклад, SCALP на Керченський суднобудівний завод. Одна ракета й вхід в тунель запакується на декілька місяців. Саме тому для нас це взагалі не проблема. Хай копають й до землі звикають", – додав військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Нічна атака "Шахедами"

Вночі 25 листопада росіяни вирішили створити масовану атаку з 75 "Шахедів". На думку Світана, це може бути певний політично-інформаційний посил, який спонукав ворога на масовану атаку.

З технічної точки зору, чим більше буде летіти "Шахедів" чи ракет, тим більше ми їх зіб'ємо у відсотковому сенсі,

– розповів військовий експерт.



Яку кількість "Шахедів" збили / Повітряні Сили ЗСУ

Тобто, коли йде велика хвиля "Шахедів" чи ракет, система приводиться у вищий рівень готовності й відповідно більше їх збиває. Саме тому будь-яке збільшення кількості чи номенклатури літальних апаратів якраз й буде збільшувати відсоток їх знищення.

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