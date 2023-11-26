Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що для початку треба верифікувати цю інформацію. Адже наразі не назвали джерел, які повідомили дані, пише 24 Канал.

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Що сказали Військово-морські сили про те, що Росія може будувати тунель у Крим

Дмитро Плетенчук пояснив, що, судячи з наявних даних, ця кампанія досить велика і непомітним це не може пройти, як і сам масштаб будівництва. Тож Військово-морські сили досить скептично наразі ставляться до такої інформації, враховуючи, що це відбувається в зоні бойових дій та наражає ворога на серйозні санкції.

Звісно, що неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо,

– завив Плетенчук.

Речник Військово-морських сил пояснив, що суто технічно та теоретично будівництво тунелю в Крим, ймовірно, можливо, та це займе роки. Окрім того, на тунель потрібен великий бюджет, який у Росії буде помножений на три.

"Давайте не будемо заважати їм розкладати власну країну, а вкінці просто заллємо його водою", – заявив Плетенчук.

Капітан 3 рангу також додав, що сам проєкт не виглядає життєздатним.

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