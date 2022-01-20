Россия может потерять доступ к доллару, если нападет на Украину, – Байден
Источник:Интерфакс-Украина
Джо Байден назвал еще одно следствие российского вторжения в Украину. Так, в случае нападения на наше государство Москве могут запретить проводить любые операции с долларом.
Банки России не смогут проводить операции с долларами
В случае эскалации Россию ожидают серьезные экономические санкции. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции 20 января.
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Если они введут войска, то заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами,
– подчеркнул Байден.
Отметим, по данным американского издания Associated Press, Байден не планирует отправлять на подмогу Вооруженным силам Украины свою армию. Ведь война с Россией была бы "политической авантюрой" для Вашингтона. Однако, Белый дом может предоставить Киеву бесплатную военную помощь.
Как США будут реагировать на эскалацию Кремля
- Байден уже пригрозил России экономической катастрофой, если она нападет на Украину. Перед тем американский президент говорил, что сделает то, чего не сделал в 2014 году.
- В то же время глава Украины Владимир Зеленский просит США о немедленных санкциях против Кремля. Ведь введение ограничений уже после наступления не будет иметь такого эффекта.
- В Вашингтоне подготовили два законопроекта, которые вводят ограничения лично против Владимира Путина. Они предусматривают замораживание активов в американских банках, запрет въезда в Штаты и тому подобное.
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