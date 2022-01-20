Россия может потерять доступ к доллару, если нападет на Украину, – Байден

20 января 2022 , 10:14
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Источник:

Интерфакс-Украина

Джо Байден назвал еще одно следствие российского вторжения в Украину. Так, в случае нападения на наше государство Москве могут запретить проводить любые операции с долларом.

Банки России не смогут проводить операции с долларами

В случае эскалации Россию ожидают серьезные экономические санкции. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции 20 января.

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Если они введут войска, то заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами,
– подчеркнул Байден.

Отметим, по данным американского издания Associated Press, Байден не планирует отправлять на подмогу Вооруженным силам Украины свою армию. Ведь война с Россией была бы "политической авантюрой" для Вашингтона. Однако, Белый дом может предоставить Киеву бесплатную военную помощь.

Как США будут реагировать на эскалацию Кремля

  • Байден уже пригрозил России экономической катастрофой, если она нападет на Украину. Перед тем американский президент говорил, что сделает то, чего не сделал в 2014 году.
  • В то же время глава Украины Владимир Зеленский просит США о немедленных санкциях против Кремля. Ведь введение ограничений уже после наступления не будет иметь такого эффекта.
  • В Вашингтоне подготовили два законопроекта, которые вводят ограничения лично против Владимира Путина. Они предусматривают замораживание активов в американских банках, запрет въезда в Штаты и тому подобное.
Обратите внимание! Кремль отправил своих военных в Беларусь якобы на "совместные военные учения". Однако российскую технику заметили всего лишь в 200 километрах от Киева. Отметим, в этом районе нет никаких полигонов для учений. Ранее США предупреждали, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси.

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Автор: Софія Мінджоса