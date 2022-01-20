Россия может потерять доступ к доллару, если нападет на Украину, – Байден

Джо Байден назвал еще одно следствие российского вторжения в Украину. Так, в случае нападения на наше государство Москве могут запретить проводить любые операции с долларом.

Банки России не смогут проводить операции с долларами

В случае эскалации Россию ожидают серьезные экономические санкции. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции 20 января.

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Если они введут войска, то заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами,

– подчеркнул Байден.

Отметим, по данным американского издания Associated Press, Байден не планирует отправлять на подмогу Вооруженным силам Украины свою армию. Ведь война с Россией была бы "политической авантюрой" для Вашингтона. Однако, Белый дом может предоставить Киеву бесплатную военную помощь.

Как США будут реагировать на эскалацию Кремля

Байден уже пригрозил России экономической катастрофой, если она нападет на Украину. Перед тем американский президент говорил, что сделает то, чего не сделал в 2014 году.

В то же время глава Украины Владимир Зеленский просит США о немедленных санкциях против Кремля. Ведь введение ограничений уже после наступления не будет иметь такого эффекта.

В Вашингтоне подготовили два законопроекта, которые вводят ограничения лично против Владимира Путина. Они предусматривают замораживание активов в американских банках, запрет въезда в Штаты и тому подобное.

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