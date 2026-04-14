Россия потеряет возможность наступать, – командир "Ахиллеса" назвал одно условие

В России уменьшаются темпы набора контрактников, которые даже за большие деньги не желают воевать в Украине. В то же время мобилизационный потенциал врага все же остается высоким. Поэтому Украине важно искать пути влияния на его способности к атакам на нашу страну.

Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что в России количество населения составляет 140 миллионов, также она вербует бойцов из других стран. Поэтому оккупанты еще будут находить, откуда пополнять свою армию.

Когда у россиян может возникнуть нехватка резервов?

Федоренко отметил, что пока Россия будет иметь деньги на мобилизацию, она продолжит это делать. Однако вопрос будет заключаться в количестве этих мобилизованных.

Не просто так, по его словам, была озвучена цифра в 50 тысяч военнослужащих российско-оккупационных войск, на которую должны выйти Силы обороны по выводу этого количества с поля боя убитыми и ранеными.

Обратите внимание! В ГУР МО Украины отмечают, что Россия с каждым днем все острее сталкивается с нехваткой тех, кто хочет воевать против Украины. Поэтому в российских регионах формируются списки людей, на которых могут оказывать давление по заключению контрактов на службу в армии. В эти списки включают прежде всего должников за коммунальные услуги, а также студентов, которые имеют академическую задолженность или имеют риск отчисления.

"Это обусловлено тем, что есть аппарат российской военной машины имеет определенные ограничения по обслуживанию их мобилизации. На текущий момент речь идет о 30 тысячах. Украинские силы в марте ликвидировали и вывели с поля боя 35 тысяч оккупантов, что было подтверждено. Плюс еще тех, потерю которых не удалось подтвердить, – в общем примерно 36 – 37 тысяч человек. В то же время Россия смогла мобилизовать всего 28 тысяч человек", – подчеркнул командир бригады "Ахиллес".

Если Россия не дополучила ресурса на линии боестолкновения в виде живой силы, которая является основным ее двигателем, то это означает, что на не приоритетных отрезках фронта интенсивность боевых действий уменьшилась, потому что россиянам необходимо, по его словам, откуда-то забрать резерв.

Такая же ситуация, как заметил Федоренко, и на приоритетных для врага участках фронта, потому что у него заканчиваются люди.

Если такую динамику продержать в течение полугода, то Россия потеряет возможность наступать в определенный момент и будет вынуждена перейти преимущественно к оборонительным действиям,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Кроме того, на способности России продолжать воевать влияют украинские удары вглубь ее территории по объектам нефтяной отрасли, портах и тому подобное. Благодаря этому, по его словам, были снижены возможности экспорта нефти России почти на 50%.

Все это напрямую влияет на количество вооружения, техники, которую россияне могут изготовить, на численность мобилизационного ресурса, который они могут привлечь.

Дополнительно украинские силы, как отметил командир бригады "Ахиллес", останавливают живую силу противника, нанося огневого поражения с помощью беспилотников и другого вооружения. Благодаря этому стрелковых боев должно быть гораздо меньше – и это одна из важных задач украинских сил.

