За первые три месяца 2026 года российское минобороны набрало меньше солдат, чем нужно для достижения цели вербовки на этот год. Об этом пишет ISW.
Смотрите также Зеленский оценил вероятность всеобщей мобилизации в России
Что известно о мобилизации в России?
В проекте "Хочу жить" рассказали, что Россия поставила себе цель в 2026 завербовать 409 000 контрактников. Для этого каждый день надо набирать 1 100 – 1 150 солдат.
Но количество россиян, готовых подписывать контракты, уменьшается. За первые три месяца 2026 года желающих в среднем было 940 человек в день.
Минобороны России планирует активно набирать военных в Центральном и Волжском федеральных округах, а еще на территории оккупированной Украины.
Также известно, что около 24% всех контрактников имеют криминальное прошлое, почти 40% – должники.
Страна-оккупантка пытается привлечь дополнительную рабочую силу через другие источники, независимо от финансовых и общественных затрат. В частности, по меньшей мере 12 российских федеральных субъектов увеличили единовременные бонусы на 50 – 80% с середины февраля 2026 года.
Также российские власти в начале года усилили принудительную скрытую мобилизацию. Крупным университетам поручили, чтобы не менее 2% студентов подписывали контракты.
А в Рязанской области издали указ, который обязывает средние и крупные предприятия выбирать работников для фронта.
Мобилизация в России: последние новости
Потери России на войне против Украины продолжают расти. В марте враг потерял более 35 тысяч оккупантов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что страна-террористка готовит взводы подростков. Отбирают прежде всего тех, кто точно не пойдет в ВУЗ.
Между тем в интервью 24 Каналу Александр Демченко, журналист, аналитик-международник, рассказал, что россиян массово увольняют, чтобы оставить их без денег и тем самым подтолкнуть к подписанию контрактов с минобороны.
А студентам обещают тыловую работу на беспилотниках и миллионные выплаты, но на самом деле отправляют на передовую. Родители жалуются, что их детей вербуют прямо во время учебного процесса.