За первые три месяца 2026 года российское минобороны набрало меньше солдат, чем нужно для достижения цели вербовки на этот год. Об этом пишет ISW.

Что известно о мобилизации в России?

В проекте "Хочу жить" рассказали, что Россия поставила себе цель в 2026 завербовать 409 000 контрактников. Для этого каждый день надо набирать 1 100 – 1 150 солдат.

Но количество россиян, готовых подписывать контракты, уменьшается. За первые три месяца 2026 года желающих в среднем было 940 человек в день.

Минобороны России планирует активно набирать военных в Центральном и Волжском федеральных округах, а еще на территории оккупированной Украины.

Также известно, что около 24% всех контрактников имеют криминальное прошлое, почти 40% – должники.

Страна-оккупантка пытается привлечь дополнительную рабочую силу через другие источники, независимо от финансовых и общественных затрат. В частности, по меньшей мере 12 российских федеральных субъектов увеличили единовременные бонусы на 50 – 80% с середины февраля 2026 года.

Также российские власти в начале года усилили принудительную скрытую мобилизацию. Крупным университетам поручили, чтобы не менее 2% студентов подписывали контракты.

А в Рязанской области издали указ, который обязывает средние и крупные предприятия выбирать работников для фронта.

