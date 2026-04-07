За перші три місяці 2026 року російське міноборони набрало менше солдатів, ніж потрібно для досягнення цілі вербування на цей рік. Про це пише ISW.
Що відомо про мобілізацію в Росії?
У проєкті "Хочу жити" розповіли, що Росія поставила собі за мету у 2026 завербувати 409 000 контрактників. Для цього кожного дня треба набирати 1 100 – 1 150 солдатів.
Але кількість росіян, готових підписувати контракти, зменшується. За перші три місяці 2026 охочих в середньому було 940 осіб на день.
Міноборони Росії планує найактивніше набирати військових у Центральному та Волзькому федеральних округах, а ще на території окупованої України.
Також відомо, що близько 24% усіх контрактників мають кримінальне минуле, майже 40% – боржники.
Країна-окупантка намагається залучити додаткову робочу силу через інші джерела, незалежно від фінансових і суспільних витрат. Зокрема, щонайменше 12 російських федеральних суб'єктів збільшили одноразові бонуси на 50 – 80% з середини лютого 2026 року.
Також російська влада на початку року посилила примусову приховану мобілізацію. Великим університетам доручили, щоб щонайменше 2% студентів підписували контракти.
А у Рязанській області видали указ, який зобов'язує середні та великі підприємства обирати працівників для фронту.
Мобілізація в Росії: останні новини
Втрати Росії на війні проти України продовжують зростати. У березні ворог втратив понад 35 тисяч окупантів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що країна-терористка готує взводи підлітків. Відбирають насамперед тих, хто точно не піде у ВНЗ.
Тим часом в інтерв'ю 24 Каналу Олександр Демченко, журналіст, аналітик-міжнародник, розповів, що росіян масово звільняють, аби залишити їх без грошей і тим самим підштовхнути до підписання контрактів з міноборони.
А студентам обіцяють тилову роботу на безпілотниках та мільйонні виплати, але насправді відправляють на передову. Батьки скаржаться, що їхніх дітей вербують просто під час навчального процесу.