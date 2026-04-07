За перші три місяці 2026 року російське міноборони набрало менше солдатів, ніж потрібно для досягнення цілі вербування на цей рік. Про це пише ISW.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

У проєкті "Хочу жити" розповіли, що Росія поставила собі за мету у 2026 завербувати 409 000 контрактників. Для цього кожного дня треба набирати 1 100 – 1 150 солдатів.

Але кількість росіян, готових підписувати контракти, зменшується. За перші три місяці 2026 охочих в середньому було 940 осіб на день.

Міноборони Росії планує найактивніше набирати військових у Центральному та Волзькому федеральних округах, а ще на території окупованої України.

Також відомо, що близько 24% усіх контрактників мають кримінальне минуле, майже 40% – боржники.

Країна-окупантка намагається залучити додаткову робочу силу через інші джерела, незалежно від фінансових і суспільних витрат. Зокрема, щонайменше 12 російських федеральних суб'єктів збільшили одноразові бонуси на 50 – 80% з середини лютого 2026 року.

Також російська влада на початку року посилила примусову приховану мобілізацію. Великим університетам доручили, щоб щонайменше 2% студентів підписували контракти.

А у Рязанській області видали указ, який зобов'язує середні та великі підприємства обирати працівників для фронту.

