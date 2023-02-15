Тактика пехотных атак: Россия рискует полностью потерять армию, дойдя до Краматорска

Российские оккупанты во время атак используют тактику пехотного нашествия. Таким образом враг потеряет всех военных, даже недавно мобилизованных, если дойдет до Краматорска или Дружковки Донецкой области.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по безопасности Иван Варченко. По его словам, украинская армия эффективно противодействует этой тактике россиян.

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Россия может потерять всех бойцов

Варченко отметил, что ВСУ эффективно противодействуют российской тактике пехотных атак. Потери оккупантов значительно больше. Россия может остаться без армии, если дойдет до Краматорска или Дружковки, уверен эксперт по безопасности.

"Когда они теоретически дойдут до Дружковки или Краматорска, то вся их армия закончится, включая новые сотни тысяч мобилизованных. Просто они смогут пройти еще несколько десятков километров украинской земли", – сказал он.

Иван Варченко вспомнил: россияне уже месяц кичатся тем, что захватили Соледар Донецкой области.

Эти победные российские реляции – это скорее их фантазии, а не признак военного искусства.

– убежден эксперт по вопросам безопасности.

Варченко о враждебной тактике пехотных атак: смотрите видео

Доплаты для оккупанов за каждый километр продвижения

Как говорит Варченко, Россия решила мотивировать своих военных и пообещала им доплаты за каждый захваченный километр украинской земли. Захватчики вынуждены хорошо взвешивать, что шансов погибнуть в Украине становится все больше.

"Военная система ищет дополнительные мотивации. Для россиян сейчас большая дилемма. Они взвешивают каждый день на чаше весов. С одной стороны, те 30 серебряников, которые они могут получить за очередную стометровку, которую пробегут вглубь украинской территории. С другой стороны, шанс погибнуть становится все больше", – отметил эксперт.

Иван Варченко добавил, что сейчас у россиян нет техники, чтобы сбежать из Украины. Техника, на которой они приехали в Украину, была уничтожена украинскими воинами.

"Сегодня они имеют возможность либо двигаться в сторону жизни и бежать домой, либо в сторону смерти, пытаясь атаковать украинские опорные позиции. И такого шанса, который у них был в Херсонской области, когда была возможность загрузиться в технику и убежать через Днепр, у них уже нет", – говорит он.

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