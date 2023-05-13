У россиян есть небольшой запас ракет: смогут ли ими остановить украинское контрнаступление

Враг всеми способами будет пытаться противостоять украинскому контрнаступлению, в том числе ракетными обстрелами. Россияне еще имеют небольшой запас и вместе с этим могут производить в месяц до 50 носителей разного базирования.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что это количество не является определяющим для массированного обстрела.

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"Также стоит помнить, что с начала полномасштабной войны россияне использовали 4,5 тысячи ракет. Изменило ли это что-то на поле боя – нет", – добавил он.

Что могут обстреливать

Несмотря на то, что ракетный запас небольшой, враг может направить его на обстрел железнодорожных мостов, станций, электроподстанций, питающих их, предположил Селезнев. Однако здесь препятствием может стать украинская ПВО, которая приобретает свою силу.

"Враг может задействовать эти ракеты, но где гарантия, что часть этих ракет долетит туда, куда они их направляют", – отметил военный эксперт.

Владислав Селезнев о возможных действиях врага и украинском контрнаступлении: смотреть видео

Какая тактика на фронте

Владислав Селезнев рассказал, что на южном направлении фронта, в том числе на юге Запорожской и Донецкой областей, россияне сосредоточили до 1000 единиц ракетной и ствольной артиллерии.

Немало средств, чтобы замедлить украинское контрнаступление. Но где гарантия, что именно на этом участке фронта украинское войско перейдет в контрнаступление – оно может произойти где угодно,

– справедливо отметил спикер.

Он добавил, что украинский Генштаб оценивает все имеющиеся и возможные риски.

"Россияне готовятся, роют окопы, создают сеть инженерных фортификационных сооружений. Но я уверен, что Генштаб оценивает риски, с которыми уже столкнулись. Прорабатывает такой план контрнаступления, которому не будут мешать столь масштабные по объемам действия оккупантов, которые по мнению российских генералов должны остановить украинское контрнаступление", – резюмировал Селезнев.

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