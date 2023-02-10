Номенклатура довольно ограничена: какие ракеты Россия еще может производить

Возможности российских захватчиков по изготовлению новых ракет значительно ограничены. Так, страна-агрессор фактически может производить только определенные типы вооружения.

В первую очередь речь идет о российских ракетах типа "Калибр" и Х-101. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

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Надо перекрыть России каналы поставок компонентов

В то же время, такие ракеты, как Х-55, россияне больше не выпускают. Что касается Х-22, то оккупанты также стреляют остатками этих ракет.

Кроме того, Минобороны Украины провело брифинг, на котором присутствовали военные атташе. На нем рассказали, какие радиоэлектронные компоненты используют Россия для производства оружия. Таким образом, планируется помешать оккупантам расширять производство ракет.

Если перекрыть каналы (поставок компонентов для изготовления ракет – 24 Канал), то их ракетные атаки сойдут на нет,

– заметил эксперт по авиации.

По его мнению, это значительно облегчило бы работу нашей противовоздушной обороны и Вооруженных Сил в целом. Ведь Россия использует одинаковые микросхемы и в артиллерии, и в системах наведения, и в радиостанциях. К примеру, от компании Texas Instruments.

Романенко сказал, какие ракеты Россия еще может производить: смотрите видео

"Если удастся активизировать работу по перерезанию путей получения Россией радиоэлектронных компонентов, то в целом у нас есть шанс, даже без истребителей, значительно улучшить ситуацию на фронте", – сказал эксперт по авиации.

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