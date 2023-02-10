Насамперед мовиться про російські ракети типу "Калібр" та Х-101. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко.
До теми Російський ракетний бліцкриг провалився, але в окупантів ще багато ракет, – ГУР
Треба перекрити Росії канали постачання компонентів
Водночас такі ракети як Х-55 росіяни більше не випускають. Що стосується Х-22, то окупанти також стріляють залишками цих ракет.
Крім того, Міноборони України провело брифінг, на якому були всі присутні військові аташе. На ньому розповіли, які радіоелектронні компоненти використовує Росія для виробництва зброї. У такий спосіб планується завадити окупантам розширювати виробництво ракет.
Якщо перекрити канали (постачання компонентів для виготовлення ракет – 24 Канал), то їхні ракетні атаки зійдуть нанівець,
– зауважив експерт з авіації.
На його думку, це значно полегшило б роботу нашої протиповітряної оборони та Збройних Сил в цілому. Адже Росія використовує однакові мікросхеми і в артилерії, і в системах наведення, і в радіостанціях тощо. Наприклад, від компанії Texas Instruments.
Романенко сказав, які ракети Росія ще може виготовляти: дивіться відео
"Якщо вдасться активізувати роботу щодо перерізання шляхів отримання Росією радіоелектронних компонентів, то загалом ми маємо шанс, навіть без винищувачів, значно покращити ситуацію на фронті", – сказав експерт з авіації.
Росія вкотре масовано обстріляла Україну: що відомо
- Сьогодні, 10 лютого, ворог 14 раз масовано атакував ракетами українські міста. Ворожі пуски було здійснено кількома хвилями, зокрема з кораблів у Чорному морі та з російських стратегічних бомбардувальників.
- Ворог влучив у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Для мінімізації можливих наслідків атаки в Укренерго повідомили, що застосовують аварійні відключення.
- Під час масованого ракетного обстрілу дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули повітряний простір Румунії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики й загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.
- Наразі у Румунії не підтверджують проліт російських ракет. У міноборони країни пообіцяли встановити всі деталі й найближчим часом повернутися з офіційною інформацією. Водночас Молдова вже підтвердила проліт ракет країни-терористки.
- Зауважимо, що Румунія є країною НАТО. А в Альянсі неодноразово наголошували, що розцінюватимуть напад на одну державу як напад на всіх учасниць.