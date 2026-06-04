Россия способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, –Зеленский

Страна-агрессор продолжает наращивать возможности для новых массированных обстрелов украинских городов. В частности речь идет о производстве около 120 баллистических ракет ежемесячно.

Об этой угрозе для Украины подробнее рассказал Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина – НАТО 3 июня в Киеве.

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Что известно о производстве баллистики Россией?

Глава государства отметил, что только баллистических ракет агрессор может производить около 120 в месяц. Вместе с тем, продолжается и производство других типов ракет.

Это означает, что каждый месяц они могут осуществлять несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже осуществляют,

– объяснил Зеленский.

Именно баллистика пока остается самой большой угрозой для Украины. Президент также напомнил, что во время одной из последних комбинированных атак 2 июня, россияне убили 23 человека.

Несмотря на сотни запущенных дронов, ракеты представляют наибольшую угрозу для украинских городов.

Как силы ПВО справляются с отражением вражеских ударов?

В ночь с 3 на 4 июня Россия снова била по Украине, применив баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную из Воронежской области, а также 293 ударные и беспилотные средства различных типов, в частности "Шахед", "Италмас" и др.

По состоянию на утро украинская ПВО уничтожила или подавила 264 беспилотника. В то же время зафиксировано попадание ракеты и части дронов в 11 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали еще в нескольких районах.

Со своей стороны генсек НАТО Марк Рютте заявил, что постоянные ракетные удары России свидетельствуют о длительном характере войны, но одновременно подчеркнул наличие ресурсов у союзников для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, страны НАТО продолжат взносы в рамках программы PURL, а "поток ракет продолжается".