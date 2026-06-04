Про цю загрозу для України детальніше розповів Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна – НАТО 3 червня у Києві.

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Що відомо про виробництво балістики Росією?

Глава держави зауважив, що лише балістичних ракет агресор може виробляти близько 120 на місяць. Разом з тим, триває й виробництво інших типів ракет.

Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додаток до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють,

– пояснив Зеленський.

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Саме балістика наразі залишається найбільшою загрозою для України. Президент також нагадав, що під час однієї з останніх комбінованих атак 2 червня, росіяни вбили 23 людини.

Попри сотні запущених дронів, ракети становлять найбільшу загрозу для українських міст.

Як сили ППО справляються із відбиттям ворожих ударів?

У ніч із 3 на 4 червня Росія знову била по Україні, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з Воронезької області, а також 293 ударні та дронові засоби різних типів, зокрема "Шахед", "Італмас" тощо.

Станом на ранок українська ППО знищила або подавила 264 безпілотники. Водночас зафіксовано влучання ракети та частини дронів у 11 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали ще в кількох районах.

Зі свого боку генсек НАТО Марк Рютте заявив, що постійні ракетні удари Росії свідчать про тривалий характер війни, але водночас підкреслив наявність ресурсів у союзників для подальшої підтримки України. За його словами, країни НАТО продовжать внески в межах програми PURL, а "потік ракет продовжується".