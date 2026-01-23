Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что переговоры должны проходить в официальных учреждениях под защитой американских спецслужб с участием украинских специалистов.
Почему переговоры Украины нуждаются в большей защите?
Как правило переговоры проводят в неформальной атмосфере, и режим секретности никто не соблюдал.
Мы проводим анализ систем защиты Украины. Наша киберзащита работает на уровне защиты Белого дома и Пентагона. Мы обнаружили провальные системы – там, где происходят переговоры с Виткоффом и Кушнером, никто не обеспечивает техническую защиту высокого уровня,
– заявил Маломуж.
Россия может получать информацию о сути переговоров и конкретных позициях. Поскольку исключить утечку информации невозможно, Украина должна формулировать четкие позиции с критическими аргументами, которые Россия не сможет изменить, даже если узнает о них.
Маломуж предлагает на переговорах обсуждать поставки Украине мощных пакетов оружия – от систем пятого-седьмого поколения до тысяч ракет Tomahawk и огромного количества боеприпасов, способных уничтожать сотни тысяч россиян за неделю.
Пусть Россия это слышит и понимает, что альтернативы не будет. Надо усиливать давление, учитывая, что они слушают. Тогда бы за неделю пошла реализация поддержки Украины в военной, оборонной и разведывательной сферах. Надо правильно вести разговор, если знаем, что будут слушать,
– объяснил Маломуж.
Украинские специалисты должны обязательно сопровождать делегации, а не просто полагаться на американцев. Украина имеет право контролировать безопасность своей делегации и переговорного процесса.
Что известно о ходе мирных переговоров по войне в Украине?
- Трамп заявил, что война может завершиться в ближайшее время, и назвал Украину ключевым объектом внимания Путина. Также он утверждает, что только за прошлый месяц погибли около 29 тысяч человек, преимущественно военных.
- Во время Украинского завтрака в Давосе неоднократно звучала мысль, что война приближается к завершению, однако проблема Донбасса до сих пор остается открытой.
- Стив Уиткофф анонсировал визит в Киев. Детали и причины визита, а также точные сроки приезда пока неизвестны.