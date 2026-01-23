Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что переговоры должны проходить в официальных учреждениях под защитой американских спецслужб с участием украинских специалистов.

Почему переговоры Украины нуждаются в большей защите?

Как правило переговоры проводят в неформальной атмосфере, и режим секретности никто не соблюдал.

Мы проводим анализ систем защиты Украины. Наша киберзащита работает на уровне защиты Белого дома и Пентагона. Мы обнаружили провальные системы – там, где происходят переговоры с Виткоффом и Кушнером, никто не обеспечивает техническую защиту высокого уровня,

– заявил Маломуж.

Россия может получать информацию о сути переговоров и конкретных позициях. Поскольку исключить утечку информации невозможно, Украина должна формулировать четкие позиции с критическими аргументами, которые Россия не сможет изменить, даже если узнает о них.

Маломуж предлагает на переговорах обсуждать поставки Украине мощных пакетов оружия – от систем пятого-седьмого поколения до тысяч ракет Tomahawk и огромного количества боеприпасов, способных уничтожать сотни тысяч россиян за неделю.

Пусть Россия это слышит и понимает, что альтернативы не будет. Надо усиливать давление, учитывая, что они слушают. Тогда бы за неделю пошла реализация поддержки Украины в военной, оборонной и разведывательной сферах. Надо правильно вести разговор, если знаем, что будут слушать,

– объяснил Маломуж.

Украинские специалисты должны обязательно сопровождать делегации, а не просто полагаться на американцев. Украина имеет право контролировать безопасность своей делегации и переговорного процесса.

Что известно о ходе мирных переговоров по войне в Украине?