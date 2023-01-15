Россия имеет 2 пути, – военный эксперт о возможном новом наступлении на Украину

Министр обороны Алексей Резников сказал, что весной россияне могут усилить мобилизацию и совершить второе полномасштабное вторжение. То, когда Россия объявит военное положение, это лишь вопрос времени.

Об этом для 24 Канала рассказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. Он отметил, что Кремль стремится сделать всю Россию военной машиной.

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"Россия имеет 2 пути. Речь идет о том, чтобы мобилизовать полтора – два миллиона мужчин. Это простая стратегия, которую они использовали в годы Второй мировой войны. То есть переломить фронт людьми", – сказал эксперт.

По мнению Нависа, вторым вариантом для оккупантов является использовать более сильное оружие. То есть, ядерную или химическую. Однако эксперт убежден – в Кремле очень точно понимают, что не могут использовать такое оружие. Такое понимание для Кремля было донесено из США.

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Россияне стремятся захватить Киев

Как отметил эксперт, для России есть путь воевать ресурсами и в Кремле уже понимают, что это не только танки и ракеты. По словам Нависа, самое главное – у россиян есть огромный ресурс людей.

Они никого не жалеют, и именно этим попытаются выиграть войну. Однако у Украины есть железная воля и техника, которая поможет уничтожить врагов, идущих на Киев. Самая главная цель Кремля – это, конечно, Киев, – рассказал Навис.

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