Россия может удерживать свои подразделения в Курской области для сковывания ВСУ
13 апреля 2022 , 07:12Читати новину українською
Источник:пресс-служба Генштаба ВСУ
Россия продолжает наращивать и удерживать свои силы на разных направлениях. Оккупанты могут держать свои подразделения и на Северском направлении.
Речь идет о Курской области, которая граничит с нашим государством. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ за 13 апреля.
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Вероятно, российские военные намерены организовать демонстрационные действия, чтобы сковать украинских защитников.
"На Северском направлении не исключается удерживание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил", – говорится в сообщении.
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