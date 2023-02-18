Возможно захват Россией Беларуси, Абхазии и Осетии: повлияет ли это на геополитическую ситуацию

Владимир Путин может создать объединение с Беларусью и непризнанными Осетией и Абхазией. Однако это вряд ли будет иметь значение для российско-украинской войны.

Об этом для 24 Канала рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. Он отметил, что с точки зрения создания Россией нового объединения нет предпосылок для реванша.

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"Это может оказать какое-то ситуативное влияние. Однако, думаю, если Россия захочет Абхазию и Северную Осетию интегрировать в свой состав, то это может стать мощным сигналом для Грузии, которая считает эти территории своими. И делает это совершенно справедливо по нормам международного права", – отметил Вениславский.

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России ничего не удастся

По словам депутата, любые уловки России и ее пропаганды точно не будут иметь глобального значения. Это, прежде всего, направлено на внутреннего потребителя, потому что Путин хочет продемонстрировать величие России, которое Вооруженные Силы разрушили до нуля.

Хотя у власти Грузии есть неоднозначная позиция, но народ точно поддерживает Украину. К тому же, это не малый процент, а большинство. У нас есть контакты и очень четкие сигналы. То, что у власти Грузии есть пророссийские взгляды, это временное явление, – сказал Вениславский.

Как Кремль использует Беларусь

По информации американского Института войны, Россия хочет присоединить оборонно-промышленную базу Беларуси. В частности, чтобы производить штурмовики Су-25. Аналитики считают, что дополнительная авиация существенно поможет россиянам в долгосрочных военных действиях.

"Запоздавшие уступки Лукашенко свидетельствуют о его решимости не допустить непосредственного участия белорусских войск в войне с Россией", – добавили в ISW.