Россия может уничтожить любого противника, – Путин пригрозил на параде ВМФ
25 июля 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:сайт президента России
Россия 25 июля отмечает День ВМФ. По этому случаю Владимир Путин похвастался, что страна-оккупант вроде бы может уничтожить любого противника.
По словам российского президента, военно-морской флот его страны якобы имеет все необходимое для "защиты национальных интересов".
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Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если будет нужно, необратимый удар,
– пригрозил Путин.
Кроме того, глава Кремля поздравил всех с праздником и вспомнил "заветы Петра I".Заметьте! В день ВМФ России не обошлось без курьезов
Россия запаниковала из-за корабля США
- Американский корабль Yuma зашел в порт Одессы 10 июля. Это событие вызвало у страны-агрессора настоящую истерику.
- Первыми забили тревогу пропагандистские СМИ.
- Они обнародовали заявление властей. В частности, в нем говорилось, что "американское военнотранспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот".