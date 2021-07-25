Россия может уничтожить любого противника, – Путин пригрозил на параде ВМФ

25 июля 2021 , 16:29
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Источник:

сайт президента России

Россия 25 июля отмечает День ВМФ. По этому случаю Владимир Путин похвастался, что страна-оккупант вроде бы может уничтожить любого противника.

По словам российского президента, военно-морской флот его страны якобы имеет все необходимое для "защиты национальных интересов".

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Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если будет нужно, необратимый удар,
 –  пригрозил Путин.

Кроме того, глава Кремля поздравил всех с праздником и вспомнил "заветы Петра I".

Заметьте! В день ВМФ России не обошлось без курьезов
. "Парламентская газета" проиллюстрировала праздничный материал фотографией американо-британского истребителя AV-8B Harrier II". "Присваивающую" ошибку заметил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Россия запаниковала из-за корабля США

  • Американский корабль Yuma зашел в порт Одессы 10 июля. Это событие вызвало у страны-агрессора настоящую истерику.
  • Первыми забили тревогу пропагандистские СМИ.
  • Они обнародовали заявление властей. В частности, в нем говорилось, что "американское военнотранспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот".
Автор: Мар'яна Бекало