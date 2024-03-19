Вероятно, Россия усилит мобилизацию, – Жданов объяснил, как это повлияет на фронт

В ближайшее время Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации в России. Кремль хочет бросить на фронт в Украину еще 300 тысяч оккупантов. Однако даже если это произойдет, то на поле боя эти мобилизованные окажутся в конце августа – начале сентября 2024 года.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, возможно, мобилизация в России не будет объявляться публично, но меры по ее усилению будут проведены очень тщательно.

Смотрите также В России могут усилить мобилизацию после "победы" Путина, – Юсов

Усиление мобилизации в России будет

Олег Жданов отметил, что бросить еще 300 тысяч оккупантов на фронт – не такая простая задача. В прошлый раз враг собирал такое количество 3 – 4 месяца, а на поле боя они попали еще через 3 месяца.

Украинская и западные разведки сообщают, что диалог между Кремлем и минобороны России по усилению мобилизации продолжается уже несколько месяцев.

Возможно, мобилизация даже не будет объявляться публично, но меры по ее усилению будут проведены очень тщательно. Военный эксперт считает, что особое внимание россияне хотят обратить на временно оккупированные территории Украины, чтобы уменьшить возможность сопротивления со стороны мужского населения.

Если они все-таки насобирают эти 300 тысяч, то мы сможем их увидеть на линии фронта примерно во второй половине августа – в начале сентября. Не раньше,

– предположил он.

Мобилизация в России: последние новости