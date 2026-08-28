Путин хочет это продемонстрировать: почему глава ЦРУ приехал предупредить россиян

Россия все активнее проверяет пределы готовности Запада реагировать на новые угрозы, однако Кремлю не обязательно начинать полномасштабную войну против НАТО. Гораздо опаснее может оказаться сценарий ограниченной провокации, которая поставит союзников перед сложным выбором и покажет, насколько эффективными остаются их гарантии безопасности.

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, какой сценарий Россия может попытаться реализовать против одной из стран НАТО. Он также предположил, что именно от подобных шагов директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог предостерегать Москву.

России не нужно полномасштабное вторжение в НАТО

Для новой агрессии Кремлю не обязательно перебрасывать танковые колонны через границу или пытаться захватить большие территории. Гораздо более реалистичным может быть сценарий локальной провокации, подобной той, что Россия уже устраивала на Донбассе и в Крыму.

Среди потенциально уязвимых точек Краев назвал эстонскую Нарву, где Москва может попытаться разыграть тему якобы "притеснений русскоязычных", а также архипелаг Шпицберген в Норвегии, где сохраняется значительное российское присутствие. Поводом для вмешательства может стать искусственно созданная чрезвычайная ситуация или инцидент, после которого Кремль заявит о необходимости "защищать" своих граждан.

Возможностей для таких провокаций предостаточно. Наши партнеры по НАТО рассматривают их еще с 2017 года и готовятся к ним. Проблема в том, что Европа до сих пор не готова быстро на это реагировать,

– пояснил Краев.

Целью такой операции может быть не захват новой территории и даже не прямое военное столкновение со всем Альянсом. Кремлю важно создать ситуацию, которую часть союзников сможет назвать внутренним конфликтом или недостаточным основанием для полноценного коллективного ответа.

Ключевая задача России – показать, что НАТО не в состоянии ничего сделать. Подобная провокация в Нарве, на Шпицбергене или где-либо еще может продемонстрировать, что пятая статья не работает,

– сказал эксперт.

Если Москва убедится, что ограниченная агрессия не вызывает жесткой совместной реакции, это может стать для нее сигналом к дальнейшим провокациям. Краев предупредил, что после такого прецедента сдерживать последующие агрессивные действия России будет значительно сложнее.

Трамп будет пытаться отсрочить новый кризис

Для Дональда Трампа важно, чтобы возможная российская провокация против НАТО не переросла в новую войну именно во время его президентства. Краев сравнил такой подход с решением по Афганистану: договоренности о выводе американских войск запускались еще в первый срок Трампа, а самые тяжелые последствия уже пришлись на президентство Джо Байдена.

Это стандартная "трамповская" схема: сделать все возможное для достижения определенного результата, но максимально избежать потенциальных проблем и обвинений в том, что ты что-то недоделал или сделал не так,

– пояснил Краев.

В вопросах европейской безопасности Трамп может действовать по аналогичной логике, перекладывая все больше ответственности на саму Европу. Контакты с Москвой в таком случае нужны, чтобы сдерживать обострение и не допустить сценария, при котором Вашингтону придется непосредственно реагировать на российскую провокацию против союзников.

Если вдруг возникнут какие-то обострения, он будет посылать Рэтклиффа в Москву, будет отсрочивать эти обострения. Он будет делать все возможное, чтобы этого не произошло в ближайшие два-три года. А дальше – хоть потоп,

– сказал эксперт.

Новая война в Европе во время президентского срока Трампа возложила бы ответственность уже непосредственно на его администрацию, и переложить ее на политических оппонентов было бы значительно сложнее. Поездка директора ЦРУ в Москву могла быть одним из способов заранее донести до Кремля границы, за которые Вашингтон не хотел бы, чтобы вышла российская эскалация.

Краев объяснил сценарий провокации России против НАТО: смотрите видео