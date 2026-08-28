Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, який сценарій Росія може спробувати реалізувати проти однієї з країн НАТО. Він також припустив, що саме від подібних кроків директор ЦРУ Джон Реткліфф міг застерігати Москву.

Росії не потрібне повноцінне вторгнення в НАТО

Для нової агресії Кремлю не обов'язково перекидати танкові колони через кордон чи намагатися захопити великі території. Значно реалістичнішим може бути сценарій локальної провокації, схожої на те, що Росія вже робила на Донбасі та в Криму.

Серед потенційно вразливих точок Краєв назвав естонську Нарву, де Москва може спробувати розіграти тему нібито "утисків російськомовних", а також архіпелаг Шпіцберген у Норвегії, де залишається значна російська присутність. Приводом для втручання може стати штучно створена надзвичайна ситуація або інцидент, після якого Кремль заявить про необхідність "захищати" своїх громадян.

Можливостей для таких провокацій купа. Наші партнери по НАТО розглядають їх ще з 2017 року й готуються до них. Проблема в тому, що Європа досі не готова швидко на це реагувати,

– пояснив Краєв.

Метою такої операції може бути не захоплення нової території й навіть не пряме військове зіткнення з усім Альянсом. Кремлю важливо створити ситуацію, яку частина союзників зможе назвати внутрішнім конфліктом або недостатньою підставою для повноцінної колективної відповіді.

Ключове завдання Росії – показати, що НАТО не здатне нічого зробити. Подібна провокація в Нарві, на Шпіцбергені чи деінде може продемонструвати, що п'ята стаття не працює,

– сказав експерт.

Якщо Москва переконається, що обмежена агресія не викликає жорсткої спільної реакції, це може стати для неї сигналом до подальших провокацій. Краєв застеріг, що після такого прецеденту стримувати наступні агресивні дії Росії буде значно складніше.

Трамп намагатиметься відтермінувати нову кризу

Для Дональда Трампа важливо, щоб можлива російська провокація проти НАТО не переросла у нову війну саме під час його президентства. Краєв порівняв такий підхід із рішенням щодо Афганістану: домовленості про виведення американських військ запускалися ще за першої каденції Трампа, а найважчі наслідки вже припали на президентство Джо Байдена.

Це стандартна трампівська схема: зробити все можливе для досягнення певного результату, але максимально уникнути потенційних проблем і звинувачень у тому, що ти щось не доробив або зробив не так,

– пояснив Краєв.

У питаннях європейської безпеки Трамп може діяти за схожою логікою, перекладаючи дедалі більше відповідальності на саму Європу. Контакти з Москвою в такому випадку потрібні, щоб стримувати загострення й не допустити сценарію, за якого Вашингтону доведеться безпосередньо реагувати на російську провокацію проти союзників.

Якщо раптом будуть якісь загострення, він буде посилати Реткліффа в Москву, буде відстрочувати ці загострення. Він робитиме все можливе, щоб цього не сталося в наступні два-три роки. А далі – хоч потоп,

– сказав експерт.

Нова війна в Європі під час каденції Трампа залишила б відповідальність уже безпосередньо на його адміністрації, і перекласти її на політичних опонентів було б значно складніше. Поїздка директора ЦРУ до Москви могла бути одним зі способів заздалегідь донести Кремлю межі, за які Вашингтон не хотів би бачити російську ескалацію.

Краєв пояснив сценарій провокації Росії проти НАТО: дивіться відео