Россияне могут возобновить наступление на Юге Украины, – Андрющенко

Россияне накопили резервы, которые могут использовать для наступления на Юге Украины. Это может произойти уже вскоре.

Наступательные действия они могут начать на нескольких участках фронта. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Новости. Live".

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Россия накопила пять тысяч солдат

"Российское наступление не закончилось и россияне будут делать новые попытки. Они будут пробовать определенные участки от Угледара до Орехово и наблюдать, где наиболее слабый участок", – рассказал Андрющенко.

Россия уже накопила для этого резервы. Речь идет как минимум речь идет о пяти тысячах солдат, которые уже находятся на позициях. Это совершенно новые подразделения, сформированы на территории России.

Также, по словам советника мэра Мариуполя, российские войска активно перебрасывают свои резервы в Волновахский, Мариупольский, Розовский и Пологовский районы, а в лагерях вокруг Мариуполя в Донецкой области и Бердянска в Запорожье уже началась их подготовка.

В то же время, как сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук, интенсивность штурмовых действий на юге уменьшилась. Впрочем, россияне продолжают вести разведку БпЛа.

Кое-где противник накапливает определенные подразделения, ведется активная аэроразведка. Он пытается применять в первую очередь свои подразделения для попыток штурмовать и захватывать определенные участки островные по Днепру,

– заявил он в эфире телемарафона.