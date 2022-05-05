Россия может взять оперативную паузу: возможно ли тогда контрнаступление ВСУ

Независимо от того, удастся ли российским оккупантам "взять" завод "Азовсталь" в Мариуполе, они подадут это как победу до 9 мая.

А дальше Россия будет вынуждена принять оперативную паузу. Об этом 24 каналу эксклюзивно сказал военный эксперт Олег Жданов. Он рассказал, чего дальше ждать от русской армии.

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Другая фаза войны

По его словам, оперативную паузу они точно примут, поскольку россиянам нужно сформировать очередную волну для резерва. Все для того, чтобы усилить находящиеся на территории Украины войска.

Пока мы наблюдаем, что есть накопления войск только на Изюмском направлении, и есть частичная перегруппировка войск в направлении Кривого Года и Запорожья,

– отметил Жданов.

Однако, как он пояснил, эта перегруппировка продолжается за счет тех частей, которые у русских уже там. То есть, подкрепления с России людьми пока нет.

Возможно ли тогда контрнаступление ВСУ

"Поэтому скорее всего они будут пытаться перейти к позиционной фазе войны", – добавил военный эксперт.

Это значит, что не будет активных боевых действий, а в основном – оборона. Предыдущая такая оперативная пауза длилась 4 недели.

Он подчеркнул, что как только у оккупантов заканчивается наступательный потенциал, они сразу начинают рыть окопы для того, чтобы закрепиться на тех рубежах, на которых они стоят. А потом резко опрокидывают войска на другие направления.

Мы будем стараться наносить им максимальное огневое поражение и удерживать позиции, потому что это наша главная задача на этот день,

– подчеркнул Жданов.

Последние новости о ситуации в регионах Украины: главное

Значительная часть территории Украины 4 мая оказалась под обстрелами российских военных. Оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по всем регионам нашей страны.

Противовоздушная оборона сработала на Киевщине, Днепропетровщине и под Черкассами.

После неудачи на Севере русские войска сосредоточили силы на Востоке. На протяжении ночи россияне несколько раз обстреляли окраины Харькова. К счастью, жертв нет.

В Луганской области за минувшие сутки войска агрессора нанесли 7 мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка и еще 7 – Попаснянской и Горной общин. Четыре вражеских обстрела принял Лисичанск.

5-го мая в 4 утра, российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами класса воздух-земля. Обстрел повредил 9 жилых домов и школы.

В Херсонской области ситуация остается сложной. На территории Херсона фиксируют взрывы и обстрелы. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Полтавщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Сумской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине и Черниговщине.

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