А далі Росія буде змушена взяти оперативну паузу. Про це 24 каналу ексклюзивно сказав військовий експерт Олег Жданов. Він розповів, чого далі чекати від російської армії.

Увага ППО збила ракети у двох областях і звірячі обстріли на Сході: ситуація в регіонах

Інша фаза війни

За його словами, оперативну паузу вони точно візьмуть, оскільки росіянам треба сформувати чергову хвилю для резерву. Все для того, аби підсилити війська, які перебувають на території України.

Поки що ми спостерігаємо, що є накопичення військ тільки на Ізюмському напрямку, і є часткове перегрупування військ у напрямку Кривого Року та Запоріжжя,

– зазначив Жданов.

Однак, як він пояснив, це перегрупування триває за рахунок тих частин, які росіяни мають вже там. Тобто підкріплення з Росії людьми поки немає.

Чи можливий тоді контранаступ ЗСУ

"Тому, скоріш за все, вони будуть намагатися перейти до позиційної фази війни", – додав військовий експерт.

Це означає, що не буде активних бойових дій, а в основному – обороні. Попередня така оперативна пауза тривала 4 тижні.

Він наголосив, що як тільки в окупантів закінчується наступальний потенціал, вони одразу починають рити окопи для того, аби закріпитися на тих рубежах, на яких вони стоять. А потім різко перекидають війська на інші напрямки.

Ми намагатимемо завдавати їм максимального вогневого ураження й утримуватимемо позиції, тому що це наше головне завдання на цей день,

– наголосив Жданов.

Останні новини про ситуацію в регіонах України: головне

Значна частина території України 4-го травня опинилася під обстрілами російських військових. Окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по всіх регіонах нашої країни.

Протиповітряна оборона спрацювала на Київщині, Дніпропетровщині та під Черкасами.

Після невдачі на Півночі російські війська зосередили сили на Сході. Протягом ночі росіяни декілька разів обстріляли окраїни Харкова. На щастя, жертв немає.

На Луганщині за минулу добу війська агресора завдали 7 потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька та ще 7 – Попаснянської та Гірської громад. Чотири ворожі обстріли прийняв Лисичанськ.

5-го травня о 4 ранку, російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами класу повітря-земля. Обстріл пошкодив 9 житлових будинків і школи.

У Херсонській області ситуація залишається складною. На території Херсонщини фіксують вибухи та обстріли. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.

Раніше – ранкове зведення від Повітряних сил за 5 травня: дивіться відео