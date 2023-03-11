Тбилиси за 3 дня: как Грузия заигрывала с Россией и почему может получить полномасштабную войну

Антироссийские протесты в Грузии теоретически могут привести к серьезным геополитическим сдвигам по всему региону. В случае победы оппозиции и возмущенного властями общества, Кремль рискует потерять свое влияние на эту страну.

Понятно, что Москва при всех поражениях на украинских фронтах все еще пытается не терять остатки своего влияния. Тем более, на страны, где население или власть так или иначе находятся под ее контролем. 24 Канал проанализировал, как Россия может задуматься над военными планами по Грузии.

Смотрите также В Грузии протестовали против закона, написанного под диктовку Кремля: хронология

Вспомним, как в начале протестов все российские пропагандисты и псевдолибералы сразу же начали критиковать акции неповиновения в Тбилиси, используя мантру о том, что в случае необходимости Россия может в очередной раз прибегнуть к применению военной силы против Грузии.

Старая песня на новый лад

Угрозы со стороны кремлевских деятелей в отношении Грузии не что иное, как очередная попытка заставить всех активистов сдаться и согласиться как на ползучую оккупацию страны Россией, так и на дальнейшее "закручивание гаек" подконтрольной Москве властью. Кроме того, это попытка в очередной раз использовать против грузин тот самый инструмент, который почти безотказно работал с 2008 года.

Понятно, что Кремль сейчас способен угрожать всему миру, но сможет ли он на самом деле рискнуть и открыть для себя настоящий второй фронт? Вероятно, в Кремле полагают, что это возможно только с маленькими странами, которые, по мнению Путина, точно не получат поддержки от Запада. К сожалению, Грузия под эти критерии попадает.

Ибо, во-первых, цивилизованные государства имеют ограниченные возможности для предоставления военной помощи еще одной стране.

А во-вторых, Москва провела серьезную работу, чтобы отношения между Тбилиси и его партнерами стали достаточно сложными.

Впрочем, чтобы адекватно оценить возможности россиян, следует проанализировать ход всей их агрессии против Грузии.

Россия выиграла войну против Грузии

По некоторым данным, варианты военного вторжения в Грузию разрабатывались Кремлем еще в начале 90-х. Поскольку Россия, так или иначе, не могла смириться с распадом СССР и отнюдь не воспринимала страны СНГ как независимые. Ускорила процессы начала очередного гибридного конфликта революция 2003 года, когда народ заставил уйти в отставку Эдуарда Шеварнадзе, а к власти пришли Михеил Саакашвили с его проевропейской командой.



Розовая революция ускорила российское вторжение в Грузию / Фото "Фокус"

Понятно, что Путин и его банда уже тогда очень боялись любых революций и развития демократии в соседних странах, ведь успех бывших членов СССР мог показать россиянам, что свержение царя-диктатора и смена власти приводят к улучшению жизни.

Когда Грузия начала быстрыми шагами приближаться к присоединению к НАТО и Евросоюзу, в ход пошли гибридные методы.

Так, когда в апреле 2008 года Джордж Буш предлагал странам Альянса предоставить Украине и Грузии план действий по членству, это решение заблокировали лидеры Франции и Германии. Мол, если НАТО будет сближаться с государствами с российской орбиты, Кремль очень обидится. Эти заявления были фактически зеленым светом для дальнейшей агрессии, попыток Москвы сменить власть и окончательной остановки Сакартвело от движения на Запад.

Что было дальше всем известно: поддерживаемые Россией сепаратисты начали кричать о "грузинских нацистах", а псевдопрезидент Медведев приказал военным "спасать мирное население". За 8 дней боевых действий оккупанты уничтожили многие населенные пункты, совершили геноцид и много других военных преступлений, после чего конфликт заморозили.



После 8-дневной войны Грузию заставляли исполнять прихоти России, шантажируя повторением / Фото "Радио Свобода"

Грузия потеряла часть Абхазии и Южной Осетии, получила на "новых границах" российских якобы миротворцев, и полноценно попала под влияние гибридной агрессии. В ряде СМИ начали беспощадно критиковать действующую власть, а прокремлевскую оппозицию нахваливали как людей, которые "договорятся с Путиным" и "никогда больше не допустят войну".

Многочисленные вражеские информационно-психологические спецоперации, нацеленные на то, чтобы власти потеряли доверие среди народа, а также постоянное бряцание оружием на линии столкновения с ползучей оккупацией привели к тому, что на выборах в 2012 году победила партия "Грузинская мечта" Иванишвили.

Россия фактически добилась своего: создала очередной гнойник на территории чужой страны, оставила в памяти грузин назабываемый страх войны, не получила за это санкций, а также привела к власти подконтрольную себе личность. С учетом того, что Кремлю вообще не требовалось оккупировать всю Грузию, уже сейчас можно констатировать, что ту войну Россия выиграла, потому что получила абсолютно все, что хотела.

Население Сакартвело, осознавая, что полноценно противодействовать Москве их вооруженные силы не смогут, а страны Запада никак не будут принимать непосредственное участие в конфликте, много лет не создавало никаких проблем пророссийским властям. А те постепенно действовали, не идя вразрез с желаниями Кремля, спекулируя на том, что в случае чего Грузия снова погрузится в хаос войны.

Благодаря этому Путин сделал так, что официальный Тбилиси не отказывал иранским самолетам с военными грузами в пересечении грузинского воздушного пространства, принимал сотни тысяч беглецов от мобилизации и своими действиями провоцировал Запад отказаться от поддержки этой страны. Именно так Грузия не получила статуса кандидата в члены ЕС, а провластная партия даже решилась принять откровенно кремлевский закон об иноагентах. Впрочем, на этот раз люди не выдержали издевательств и вышли на протесты.

Может ли Россия прибегнуть к силовым действиям в Грузии

Стоит отметить, что представители "Грузинской мечты", имеющие большинство в парламенте, вряд ли осознавали, что после такого большого количества пророссийских шагов население все же прибегнет к бунту. Тем не менее, после нескольких дней акций и достаточно жестоких столкновений, они были вынуждены отпустить задержанных и отказаться от скандального закона. Однако власть так допекла людям, что в воздухе запахло революцией. А соответственно и новыми угрозами Кремля, который не хочет получить очередную оплеуху на геополитической арене.



Грузинские активисты требуют отставки правительства / Фото из грузинских соцсетей

Впрочем, есть ли у России силы на второй фронт? Теоретически – да. Москва может попытаться поиграть в войну силами сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии, а также отправить в Грузию остатки своего пока недобитого в Украине войска.

К теме Антипутинский пожар должен разрастаться, – Давидюк о протестах в Грузии

Конечно, с каким-то продвижением колоннами бронетехники у оккупантов возникнут проблемы, потому что все танки, БТРы и БМП, по мнению Путина, должны ехать на Донбасс, однако запускать ракеты со своей стратегической авиации и бомбардировать подконтрольные Тбилиси территории россияне, к сожалению вполне способны.

Однако гораздо более вероятной выглядит смесь вторжения ограниченного контингента российских сил с привлечением авиации и попытками активизации диверсионных групп. Ибо за все годы "дружбы" в Грузию приехало множество кремлевских террористов, а после объявления бункерным фюрером мобилизации, в страну вообще хлынул огромный поток россиян. Понятно, что почти все они заражены вирусом рашизма, а под видом беглецов в страну прибыло много подготовленных диверсантов.

Поэтому Грузия из-за поиска мира в глазах Путина и выбора пророссийских политиков вполне может стать первым после вторжения Москвы в Украину государством, которое именно в военном смысле пострадает от массового приема "не таких русских".