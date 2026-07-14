У России есть очень мощные баллистические ракеты с дальностью полета 5000 километров, – Зеленский

Защита от российской баллистики остается как никогда актуальной не только для Украины, но и для ее союзников. Ведь у агрессора в арсенале есть дальнобойная баллистика. Она способна поразить любой европейский город.

Об этом президент Зеленский рассказал в интервью BFMTV.

Что известно о дальнобойной баллистике России?

У России есть очень мощные баллистические ракеты, и они (оккупанты – 24 Канал) уже имеют или вскоре будут иметь возможность запускать их на расстояние до 5 тысяч километров. Это лишь вопрос времени,

– предупредил президент.

Чтобы противостоять этой угрозе, Украина работает "над системами противоракетной и противовоздушной обороны". Сейчас они проходят испытания.

Владимир Зеленский заявил, что у России есть ракеты, способные поразить любой европейский город.

Поэтому, по его словам, Европе нужна собственная система противоракетной обороны, которая была бы дешевле, чем Patriot, но не уступала бы ей по эффективности.

Президент рассказал, почему над проектом будут работать 9 европейских стран, в частности Франция, Швеция, Дания, Италия и Норвегия. Они объединят свои технологии и разработки, чтобы создать совместную систему защиты.

По словам политика, если испытания пройдут успешно, новая система может появиться уже в 2026 году.

Напомним, что 13 июля в Париже состоялось заседание "Коалиции желающих". На нем была создана Антибаллистическая коалиция.

Отметим, что после выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва начала разрабатывать новые системы. Среди них – "Орешник". Это новейшая российская баллистическая ракета, которую Кремль впервые применил против Украины в ноябре 2024 года. По оценкам западных экспертов, ее дальность может составлять до 5 500 километров, хотя точные характеристики официально не подтверждены.