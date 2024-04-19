Всего 6 и 8 лет: оккупанты в Днепре и области убили маленьких детей

Россия атаковала Днепр и регион ракетами на рассвете 19 апреля. Оккупанты повредили жилую пятиэтажку и объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, количество погибших и раненых продолжает расти. Среди погибших – дети.

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Что известно о детях, погибших в результате атаки по региону

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что оккупанты в Днепре – повредили жилую пятиэтажку и объекты гражданской инфраструктуры. В городе 2 погибших и 16 раненых.

Кроме того, в Синельниковском районе повреждены более 10 частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Погибло 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы,

– заявил министр.

Он также добавил, что, к сожалению, количество пострадавших будет расти.

По состоянию на 8:30 19 апреля продолжается разбор завалов поврежденных домов. Власти развернули на местах пункты помощи пострадавшим. Там также работают полицейские, психологи.

Глава Днепропетровской ОГА сообщил, что количество пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. По его словам, есть трое раненых в Кривом Роге.

К сожалению, один восьмилетний ребенок умер в больнице. Соболезнования родным и близким,

– сообщил Сергей Лысак.

24 Канал искренне соболезнует родным погибших детей.

Россия убила детей на Днепропетровщине / Фото Игоря Клименко и ОВА

Что известно о вражеской атаке оккупантов по Днепропетровской области