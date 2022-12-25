Россия на Рождество снова ударила ракетами по Краматорску

Российские военные днем 25 декабря нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Войска агрессора в очередной раз атаковали город за последние дни.

Оккупанты выпустили по Краматорску сразу три ракеты. Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что три ракеты россиян ударили по промышленной зоне города.

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Россия обстреляла промышленную зону Краматорска

По предварительной информации, без жертв. В то же время он подчеркнул, что опасность не миновала, а следовательно, следует находиться в укрытиях.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование.

Последствия обстрела Краматорска / Фото Донецкая ОВА

Последствия обстрела Краматорска / Фото Донецкая ОВА

Кроме Краматорска, сегодня днем оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и к этому часу они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами. В результате обстрела ранена женщина.

Что известно о предварительной атаке по Краматорску

Отметим, что Россия во второй раз за эту неделю нанесла ракетный удар по Краматорску.

Российские военные в четверг, 22 декабря, атаковали Краматорск. Атака оккупантов произошла во время масштабной воздушной тревоги. Войска агрессора нанесли два ракетных удара по Краматорску.

Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая – по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв. Также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал, что россияне, кроме Краматорска, обстреляли Часов Яр и Курахово. В Часовом Яру 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома – всего по городу прилетело около 15 снарядов.

Какая ситуация в Донецкой области