Россия на Рождество снова ударила ракетами по Краматорску
Источник:Александр Гончаренко
Российские военные днем 25 декабря нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Войска агрессора в очередной раз атаковали город за последние дни.
Оккупанты выпустили по Краматорску сразу три ракеты. Мэр Краматорска Александр Гончаренко отметил, что три ракеты россиян ударили по промышленной зоне города.
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Россия обстреляла промышленную зону Краматорска
По предварительной информации, без жертв. В то же время он подчеркнул, что опасность не миновала, а следовательно, следует находиться в укрытиях.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование.
Кроме Краматорска, сегодня днем оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и к этому часу они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами. В результате обстрела ранена женщина.
Что известно о предварительной атаке по Краматорску
Отметим, что Россия во второй раз за эту неделю нанесла ракетный удар по Краматорску.
Российские военные в четверг, 22 декабря, атаковали Краматорск. Атака оккупантов произошла во время масштабной воздушной тревоги. Войска агрессора нанесли два ракетных удара по Краматорску.
Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая – по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв. Также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.
Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал, что россияне, кроме Краматорска, обстреляли Часов Яр и Курахово. В Часовом Яру 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома – всего по городу прилетело около 15 снарядов.
Какая ситуация в Донецкой области
- На утро 25 декабря в Донецкой области ночью и утром россияне продолжали стрелять по всей линии фронта. На Волновахском направлении снова под обстрелами оказался Угледар и окрестности города.
- На Донецком направлении тоже никто не пострадал. Ночью продолжались обстрелы Марьинской общины: поврежден Максимильяновский горсовет, зафиксированы прилеты по Марьинке и Красногоровке. Утром под огонь попали Орловка Очеретинского общины и Авдеевка – повреждена больница.
- На Горловском направлении ракетный удар подвергся Предтечино Константиновской общины – 1 человек ранен, 4 дома повреждены. В Бахмуте ранены 5 гражданских, поврежден 1 дом.
- На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общины – на этот раз обошлось без пострадавших.