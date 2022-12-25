Окупанти випустили по Краматорську відразу три ракети. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що три ракети росіян вдарили по промисловій зоні міста.

До речі У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Росія обстріляла промислову зону Краматорська

За попередньою інформацією, без жертв. Водночас він наголосив, що небезпека не минула, а відтак слід перебувати в укриттях.

Зазначимо, що Росія вдруге за цей тиждень завдала ракетного удару по Краматорську.

Що відомо про попередню атаку по Краматорську

Російські військові у четвер, 22 грудня, атакували Краматорськ. Атака окупантів відбулася під час масштабної повітряної тривоги. Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв. Також ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що росіяни, окрім Краматорська, обстріляли Часів Яр і Курахове. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

Яка ситуація в Донецькій області