Окупанти випустили по Краматорську відразу три ракети. Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що три ракети росіян вдарили по промисловій зоні міста.
До речі У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Росія обстріляла промислову зону Краматорська
За попередньою інформацією, без жертв. Водночас він наголосив, що небезпека не минула, а відтак слід перебувати в укриттях.
Зазначимо, що Росія вдруге за цей тиждень завдала ракетного удару по Краматорську.
Що відомо про попередню атаку по Краматорську
Російські військові у четвер, 22 грудня, атакували Краматорськ. Атака окупантів відбулася під час масштабної повітряної тривоги. Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську.
Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв. Також ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що росіяни, окрім Краматорська, обстріляли Часів Яр і Курахове. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки – всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.
Яка ситуація в Донецькій області
- Станом на ранок 25 грудня у Донецькій області вночі та вранці росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту. На Волноваському напрямку знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста.
- На Донецькому напрямку також ніхто не постраждав. Уночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду, зафіксовано прильоти по Мар'їнці та Красногорівці. Зранку під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка – пошкоджено лікарню.
- На Горлівському напрямку ракетного удару зазнало Предтечине Костянтинівської громади – 1 людина поранена, 4 будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено 5 цивільних, пошкоджено 1 будинок.
- На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади – цього разу обійшлося без постраждалих.