Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Про обстріл розповіли в ОП

За його словами, наслідки ракетного удару наразі з'ясовують. Мер Краматорська Олександр Гончаренко теж підтвердив інформацію, що росіяни обстрілюють місто. За його словами, небезпека не минула.

Російські військові обстріляли Краматорськ, коли в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. Сирени вили на Півдні, Сході та в Центрі України.

Росіяни вдруге атакують Краматорськ

У ніч на суботу, 17 грудня, окупанти також обстріляли Краматорськ. Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.

Окупанти знову били по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Зазначимо, що Краматорськ розташований недалеко від лінії фронту. Росіяни неодноразово намагалися захопити Краматорськ і Слов'янськ, проте не досягли успіху.

Яка ситуація на Донеччині