Війська агресора завдали два ракетних удари по Краматорську. Про ворожий обстріл повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Про обстріл розповіли в ОП
За його словами, наслідки ракетного удару наразі з'ясовують. Мер Краматорська Олександр Гончаренко теж підтвердив інформацію, що росіяни обстрілюють місто. За його словами, небезпека не минула.
Російські військові обстріляли Краматорськ, коли в більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога. Сирени вили на Півдні, Сході та в Центрі України.
Росіяни вдруге атакують Краматорськ
У ніч на суботу, 17 грудня, окупанти також обстріляли Краматорськ. Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.
Окупанти знову били по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.
Зазначимо, що Краматорськ розташований недалеко від лінії фронту. Росіяни неодноразово намагалися захопити Краматорськ і Слов'янськ, проте не досягли успіху.
Яка ситуація на Донеччині
- У Донецькій області залишається найгарячіша лінія фронту. Там російські військові продовжують наступати на Бахмут та Авдіївку.
- За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині, а також Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області.
- На Донеччині окупанти здійснюють обстріли з танків та всього спектру артилерії. Під вогнем ворога не тільки позиції наших військ, але й цивільна інфраструктура.