Россия начала атаку "Шахедами" и баллистикой: какие области сейчас под угрозой

Вечером 12 февраля российская армия запустила дроны по территории Украины. Опасность существует для нескольких областей, в направлении которых движутся БпЛА.

В случае опасности в вашем регионе не приближайтесь к окнам и заботьтесь о своей безопасности. Где сейчас пролетают российские дроны-камиказде, рассказывает 24 Канал в этом материале.

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