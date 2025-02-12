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24 Канал Новости Украины Россия начала атаку "Шахедами" и баллистикой: какие области сейчас под угрозой
12 февраля, 21:05
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Россия начала атаку "Шахедами" и баллистикой: какие области сейчас под угрозой

Дарья Смородская

Вечером 12 февраля российская армия запустила дроны по территории Украины. Опасность существует для нескольких областей, в направлении которых движутся БпЛА.

В случае опасности в вашем регионе не приближайтесь к окнам и заботьтесь о своей безопасности. Где сейчас пролетают российские дроны-камиказде, рассказывает 24 Канал в этом материале.

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21:46, 12 февраля

Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:37, 12 февраля

БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на запад.

21:36, 12 февраля

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА

21:21, 12 февраля

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:16, 12 февраля

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:14, 12 февраля

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские дроны в акватории черного моря курсом на Одесскую область.

21:05, 12 февраля

Обновление по шахедам:

  • БпЛА в Днепропетровской области. Курсом северо-западным.
  • БпЛА в центре Харьковщины. Курсом на юг.
21:02, 12 февраля

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА

20:42, 12 февраля

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

20:40, 12 февраля

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:24, 12 февраля

"Шахеды" в Запорожской области в районе областного центра курсом на север.

20:19, 12 февраля

Запорожье и Днепропетровщина – угроза применения БпЛА.

19:57, 12 февраля

Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области – активность вражеских БпЛА, возможная работа ПВО.