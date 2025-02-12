Россия начала атаку "Шахедами" и баллистикой: какие области сейчас под угрозой
Вечером 12 февраля российская армия запустила дроны по территории Украины. Опасность существует для нескольких областей, в направлении которых движутся БпЛА.
В случае опасности в вашем регионе не приближайтесь к окнам и заботьтесь о своей безопасности. Где сейчас пролетают российские дроны-камиказде, рассказывает 24 Канал в этом материале.
Смотрите также "Зеленский, как и Путин, хочет мира": Трамп рассказал детали разговора с президентом Украины
Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА. БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на запад. Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА. Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА. Одесская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские дроны в акватории черного моря курсом на Одесскую область. Обновление по шахедам: Сумская область – угроза применения ударных БпЛА Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА! "Шахеды" в Запорожской области в районе областного центра курсом на север. Запорожье и Днепропетровщина – угроза применения БпЛА. Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области – активность вражеских БпЛА, возможная работа ПВО.
Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.
БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на запад.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские дроны в акватории черного моря курсом на Одесскую область.
Обновление по шахедам:
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
"Шахеды" в Запорожской области в районе областного центра курсом на север.
Запорожье и Днепропетровщина – угроза применения БпЛА.
Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области – активность вражеских БпЛА, возможная работа ПВО.