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24 Канал Новости Украины Россия начала атаку "Шахедами": в каких областях существует опасность
12 апреля, 20:57
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Россия начала атаку "Шахедами": в каких областях существует опасность

Дарья Смородская

12 апреля Россия запустила группы "Шахедов" по Украине. Вследствие этого в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Враг снова терроризирует дронами гражданское население Украины.

Не пренебрегайте своей безопасностью и не снимайте работу ПВО. О том, где движутся вражеские дроны-камикадзе, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где сейчас существует опасность из-за "Шахеды"

21:02, 12 апреля

Несколько групп вражеских БпЛА движутся из Сумской в Черниговскую область.

20:46, 12 апреля

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

20:40, 12 апреля

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА