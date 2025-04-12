Россия начала атаку "Шахедами": в каких областях существует опасность
12 апреля Россия запустила группы "Шахедов" по Украине. Вследствие этого в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Враг снова терроризирует дронами гражданское население Украины.
Не пренебрегайте своей безопасностью и не снимайте работу ПВО. О том, где движутся вражеские дроны-камикадзе, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Где сейчас существует опасность из-за "Шахеды"
Несколько групп вражеских БпЛА движутся из Сумской в Черниговскую область. Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения ударных БпЛА
Несколько групп вражеских БпЛА движутся из Сумской в Черниговскую область.
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА