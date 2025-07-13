Минишахед: на фронте заметили новые дроны России

Украинские военные заметили на фронте новый российский дрон. Он атакует подвижную технику и внешне похож на "Шахед".

Точно не известно название модели нового дрона России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост специалиста по радиотехнике Сергея Бескрестнова "Флеша".

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Что известно о новом дроне России?

Украинские защитники зафиксировали появление нового типа российского дрона, способного поражать цели даже во время движения. Речь идет о беспилотнике, который внешне напоминает "Шахед", однако имеет заметно меньшие габариты и переносит не более 15 килограммов взрывчатого вещества.

По словам Бескрестнова, это не "Шахед", а другая, компактная модель. Бескрестнов получил ряд сообщений от бойцов, которые писали, что якобы "Шахед атаковал технику".

Свидетельства от фронтовых подразделений, которые столкнулись с этим дроном, свидетельствуют: аппарат атакует как стоячую, так и движущуюся технику.

По оценке Бескрестнова, новый БПЛА имеет крыло с размахом около полутора метров – что значительно меньше 5 метров крыла иранского дрона. Летательный аппарат, предположительно, управляется оператором через камеру, как типичные FPV-дроны, и может использоваться как разведчик или носитель боевого заряда – около 15 килограммов.

Особенностью этой модели является конструкция крыльев с характерными загнутыми концами на 90 градусов. Дальнейшие технические характеристики остаются неизвестными.

Россия начала использовать на фронте новые дроны