24 Канал Главные новости Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине
13 мая, 12:42
Обновлено - 12:52, 13 мая

Юлия Харченко

Россия в ночь на 13 мая 2026 года начала комбинированный воздушный удар по территории Украины, который может длиться несколько волн. Враг применяет дроны, крылатые ракеты и баллистику, пытаясь перегрузить украинскую ПВО.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

 

Что известно о массированной атаке, начатой ​​Россией? 

В ночь на 13 мая оккупанты начали против Украины масштабную комбинированную воздушную атаку, которая, по предварительным данным, может носить длительный характер и проходить в несколько волн.

Согласно сообщениям ГУР, на первом этапе противник применяет значительное количество ударных беспилотников. Их главная цель – перегрузка систем противовоздушной обороны, а также поражение гражданской инфраструктуры.

Ожидается, что следующим этапом станет применение крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет. Основными целями остаются объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса и административные здания в крупных городах.