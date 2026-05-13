Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине

Россия в ночь на 13 мая 2026 года начала комбинированный воздушный удар по территории Украины, который может длиться несколько волн. Враг применяет дроны, крылатые ракеты и баллистику, пытаясь перегрузить украинскую ПВО.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Что известно о массированной атаке, начатой ​​Россией?

Согласно сообщениям ГУР, на первом этапе противник применяет значительное количество ударных беспилотников. Их главная цель – перегрузка систем противовоздушной обороны, а также поражение гражданской инфраструктуры.

Ожидается, что следующим этапом станет применение крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет. Основными целями остаются объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса и административные здания в крупных городах.