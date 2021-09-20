Россия начала масштабные учения со стрельбами в Черном море

Россия начала масштабные военные учения в акватории Черного моря. Около двух десятков кораблей и судов вышли из пунктов базирования для отработок ракетных и артиллерийских стрельб.

Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

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В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты,

– говорится в сообщении.

На морских полигонах боевой подготовки экипажи:

выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп,

проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиска и уничтожения подводной лодки,

проведут комплекс учений по выявлению и нанесения удара по береговому командному пункту,

проведут комплекс учений по отражению атаки условного противника с воздуха.

Кроме этого, к учениям корабельных сил привлекут самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота. Следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.

Обратите внимание! В Украине с 20 сентября по 1 октября пройдут украинские-американские военные учения Rapid Trident-2021.