Россия начала масштабные учения со стрельбами в Черном море
Источник:Интерфакс
Россия начала масштабные военные учения в акватории Черного моря. Около двух десятков кораблей и судов вышли из пунктов базирования для отработок ракетных и артиллерийских стрельб.
Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.
Читайте также "Крылатые пехотинцы" ВСУ тренировались уничтожать врага на админмежах с оккупированным Крымом: видео
В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты,
– говорится в сообщении.
На морских полигонах боевой подготовки экипажи:
- выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп,
- проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиска и уничтожения подводной лодки,
- проведут комплекс учений по выявлению и нанесения удара по береговому командному пункту,
- проведут комплекс учений по отражению атаки условного противника с воздуха.
Кроме этого, к учениям корабельных сил привлекут самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота. Следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.
Обратите внимание! В Украине с 20 сентября по 1 октября пройдут украинские-американские военные учения Rapid Trident-2021.
- В отработке примут участие около 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров.
- Пройдут ученияна базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон во Львовской области).