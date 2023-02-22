"Большое наступление" уже идет: в разведке рассказали, чего ждать от россиян

Россия уже начала свое "большое наступление". Однако оно так идет, что не все это видят.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Что известно о новом наступлении России

Большое наступление России, которое они ставят своей целью, уже идет. Но оно так идет, что не все это даже видят, такого качества это наступление,

– заявил Буданов.

По словам Буданова, у оккупационных войск есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Руководитель ГУР успокаивает, он подчеркнул, что "это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать".

Активизация оккупантов началась еще в начале февраля

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что активизация оккупационных войск началась еще в начале февраля.

Главные тезисы представителя ГУР:

Путин хочет сохранить режим, свою жизнь, свою власть и власть окружающих его людей;

после выхода из Херсона россияне сделали перегруппировку, которая заняла 2 месяца;

реальные наступательные действия со стороны России начались с начала февраля: минимум 4-5 направлений, где начались активные боевые действия;

ожидать можно всего что угодно – и ракетных ударов, и прочих провокационных действий, однако украинские силы обороны к этому готовы;

очень многое будет зависеть от того, как пройдут следующие месяцы;

По словам представителя ГУР, сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области. Вадим Скибицкий отметил, что, несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил.