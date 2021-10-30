Россия начала следить за вошедшим в Черное море эсминцем США
Источник:"Интерфакс"
Россия начала следить за эсминцем США, вошедшим в Черное море 30 октября. Российские военные начали следить за его действиями.
Эсминец вошел в Черноморье для "работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе". О начале слежки за ним начали писать российские СМИ, ссылаясь на Национальный центр управления обороной России.
К теме Американский ракетный эсминец отправился в Черное море
Россия начала следить за вошедшим в Черное море эсминцем США
Силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшим в акваторию Черного моря 30 октября,
– заявили в ведомстве.
К слову, накануне Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решительности стороны противника.
Коротко об американском эсминце в Черном море
- 30 октября Шестой флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter отправился в акваторию Черного моря.
- В ВМС США объяснили, что эсминец будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами Альянса.
- Эсминец в 2020 году USS Porter принимал участие в учениях "Си Бриз" в Черном море.