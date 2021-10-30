Россия начала следить за эсминцем США, вошедшим в Черное море 30 октября. Российские военные начали следить за его действиями.

Эсминец вошел в Черноморье для "работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе". О начале слежки за ним начали писать российские СМИ, ссылаясь на Национальный центр управления обороной России.

К теме Американский ракетный эсминец отправился в Черное море

Россия начала следить за вошедшим в Черное море эсминцем США

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшим в акваторию Черного моря 30 октября,

– заявили в ведомстве.

К слову, накануне Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решительности стороны противника.

Коротко об американском эсминце в Черном море