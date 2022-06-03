Россия начала учение в Тихом океане: использует скандальный фрегат и более 40 кораблей

Пока Россия теряет боевые корабли и катера в Черном море, она решила провести учения в Тихом океане. К ним привлечены около 40 военных кораблей.

Россия решила использовать для учений своего тихоокеанского флота более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Эти учения начались 3 июня в Тихом океане. Где именно – россияне не уточняют.

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Главная задача в ходе этого обучения – поиск подводных кораблей условного противника и отработка организации противовоздушной обороны тактических групп кораблей. А также учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям

Для этих учений Россия использовала корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", крупные противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда снабжения.

Продолжаются эти учения до 10 июня. Они проходят в рамках годового плана учений.

Неудачный пуск ракеты и погоня за подводной лодкой фрегата "Маршал Шапошников"

Фрегат "Маршал Шапошников" за последний год как минимум дважды попадал на странички СМИ. Первый раз это произошло в апреле 2021 года. Тогда Россия тоже проводила обучение акватории Японского моря. Среди прочего там состоялись учебные пуски крылатой ракеты "Калибр" из фрегата "Маршал Шапошников" по цели, расположенной на побережье.

Сначала российские СМИ бравурно отрапортовали, что выпущенная ракета попала в цель. Однако впоследствии было опубликовано видео запуска ракеты по фрегату. Всё оказалось не так гладко, как описывали пропагандисты. На видео видно, что ракета "Калибр" вылетает с корабля, однако из-за неправильной работы ускорителя она начинает крутиться и падает в воду .

Видео неудачного запуска ракеты "Калибр" из фрегата "Маршал Шапошников"

Во второй раз о фрегате "Маршал Шапошников" заговорили, когда российское минобороны 12 февраля 2022 года обвинило США в том, что их подлодка была обнаружена в районе острова Уруп Курильских островов во время обучения тихоокеанского флота России. И якобы обнаружил его именно фрегат "Маршал Шапошников". И даже пытался догнать, но подлодка "на максимальной скорости покинула территориальные воды Российской Федерации".

Военный спикер ВМФ США военный спикер Соединенных Штатов капитан Кайл Райнес опроверг информацию о заявлении России об американской лодке в российских водах. Министерство обороны США заявило, что атомная подлодка США у Курильских островов двигалась в нейтральных водах

Россия теряет корабли в Черном море

Эти военные учения Россия проводит тогда, когда она несет потери в Черном море. По данным Генштаба ВСУ, на 2 июня украинские военные уже потопили 13 кораблей и катеров врага.

Самая большая потеря – ракетный крейсер "Москва", который пошел ко дну 14 апреля. Его днем ранее украинцы подбили ракетами "Нептун". Если потеря других кораблей россияне еще пытались скрывать, то уничтожение флагмана черноморского флота скрыть не удалось. Вместо этого кафиры скрывают потери живой силы из-за уничтожения крейсера "Москва", в том числе и от родителей матросов, служивших на этом корабле.

Среди других значительных потерь – большой десантный корабль "Саратов", атаковавшийся в порту оккупированного Бердянска, когда он там стоял с российским вооружением. Вместе с ним повреждения получили еще два военных корабля.

Большое количество катеров было уничтожено вблизи острова Змеиный, куда россияне пытались опрокинуть свою технику. Некоторые из этих катеров атаковали с помощью беспилотников "Байрактар".

Россия продолжает удерживать в Черном море немалое количество кораблей в том числе и подводных лодок. Некоторые из них имеют вооруженные крылатые ракеты. Именно из них россияне и наносят ракетные удары по территории Украины.

В то же время после уничтожения крейсера "Москва" Россия не сумела перебросить другие свои военные корабли в акваторию Черного моря. Ведь Турция закрыла пролив Босфор из-за конвенции Монтре.