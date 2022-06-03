Росія вирішила використати для навчань свого тихоокеанського флоту понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та гелікоптерів. Ці навчання розпочалися 3 червня в Тихому океані. Де саме – росіяни не уточнюють.

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Головне завдання під час цього навчання – пошук підводних кораблів умовного противника та відпрацювання організації протиповітряної оборони тактичних груп кораблів. А також навчально-бойові вправи по надводних та повітряних цілях

Для цих навчань Росія використала корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, малі протичовнові кораблі, тральщики, ракетні катери та судна забезпечення.

Триватимуть ці навчання до 10 червня. Вони відбуваються в рамках річного плану навчань.

Невдалий пуск ракети та гонитва за підводним човном фрегата "Маршал Шапошников"

Фрегат "Маршал Шапошников" за останній рік як мінімум двічі потрапляв на сторінки ЗМІ. Перший раз це сталося у квітні 2021 року. Тоді Росія теж проводила навчання акваторії Японського моря. Серед іншого там відбулися навчальні пуски крилатої ракети "Калібр" з фрегата "Маршал Шапошников" по розташованій на узбережжі цілі.

Спочатку російські ЗМІ бравурно відрапортували, що випущена ракета влучила в ціль. Однак згодом було опубліковано відео запуску ракети з фрегата. Все виявилося не так гладко, як описували пропагандисти. На відео видно, що ракета "Калібр" вилітає з корабля, проте, через неправильну роботу прискорювача, вона починає крутитися та падає в воду.

Відео невдалого запуску ракети "Калібр" з фрегата "Маршал Шапошников"

Вдруге про фрегат "Маршал Шапошников" заговорили, коли російське міноборони 12 лютого 2022 року звинуватило США в тому, що їх підводний човен був виявлений в районі острова Уруп Курильських островів під час навчання тихоокеанського флоту Росії. І нібито виявив його саме фрегат "Маршал Шапошников". І навіть намагався наздогнати, але підводний човен "на максимальній швидкості покинув територіальні води Російської Федерації".

Військовий речник ВМФ США військовий речник Сполучених Штатів капітан Кайл Райнес спростував інформацію щодо заяви Росії про американський човен у російських водах. Міністерство оборони США заявило, що атомний підводний човен США біля Курильських островів рухався в нейтральних водах

Росія втрачає кораблі в Чорному морі

Ці військові навчання Росія проводить тоді, коли вона зазнає втрат у Чорному морі. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня українські військові вже потопили 13 кораблів та катерів ворога.

Найбільша втрата – ракетний крейсер "Москва", який пішов на дно 14 квітня. Його за день до цього українці підбили ракетами "Нептун". Якщо втрату інших кораблів росіяни ще намагалися приховувати, то знищення флагмана чорноморського флоту приховати не вдалося. Натомість окупанти приховують втрати живої сили через знищення крейсера "Москва", у тому числі і від батьків матросів, які служили на цьому кораблі.

Серед інших значних втрат – великий десантний корабель "Саратов", який атакували в порту окупованого Бердянська, коли він там стояв з російським озброєнням. Разом з ним пошкодження отримали ще два військові кораблі.

Чимала кількість катерів була знищена поблизу острова Зміїний, куди росіяни намагалися перекинути свою техніку. Деякі з цих катерів атакували за допомогою безпілотників "Байрактар".

Росія продовжує утримувати в Чорному морі чималу кількість кораблів у тому числі і підводних човнів. Деякі з них мають на озброєні крилаті ракети. Саме з них росіяни й завдають ракетних ударів по території України.

Водночас після знищення крейсера "Москва", Росія не зуміла перекинути інші свої військові кораблі в акваторію Чорного моря. Адже Туреччина закрила протоку Босфор через конвенцію Монтре.