Россия начала вывозить своих наемников из Ливии: вероятно, чтобы перебросить в Украину

В России на фоне огромных потерь и провала в войне против Украины решили вывозить своих наемников из Ливии. Есть угроза, что российские оккупанты перебросят эти силы в Украину.

Из Ливии уже вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев

Financial Times со ссылкой на западные и восточные источники пишет, что Россия начала вывозить из Ливии бойцов ЧВК "Вагнера" и сирийских наемников.

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Сообщается, что из Ливии уже вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев. Еще около 5 тысяч наемников остаются в африканской стране.

Журналисты Financial Times отмечают, что Россия не собиралась выводить свои силы из Ливии. К этому шагу Кремлю пришлось прибегнуть из-за отсутствия успехов в войне в Украине.

Источники Financial Times предполагают, что "вагнеровцев" могут отправить на войну в Украину.

Один из источников издания обратил внимание на то, что Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Источник предполагает, что закрытие воздушного пространства Турцией связано с тем, что Россия перемещает людей и вооружение из этих стран на войну в Украину.

Наемники России в войне с Украиной

В начале апреля появилась информация, что в Россию приехали около 300 солдат из дивизии сирийской армии, сотрудничавшей с военными РФ во время кампании Кремля в Сирии.

В Генштабе ВСУ информировали, что Москве удалось собрать около тысячи наемников. Все они являются членами армии пророссийского президента Башара Асада, а также членами ливанской исламистской организации "Хезболла".

Следует отметить, что Россия сменила командующего наступлением в Украине – им стал генерал Александр Дворников, ответственный за военные преступления в Сирии. Этого генерала прозвали "мясником" за зверства в Сирии.

По последним данным украинских разведчиков Россия пытается привлечь к войне курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии.

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