Россия начинает военные учения в оккупированном Крыму

Россия с 9 августа по 15 сентября проведет масштабные военные учения в оккупированном Крыму, Абхазии и Южной Осетии. К отработкам привлекут авиацию и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В рамках мероприятий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ПВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

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Россия проведет масштабные военные учения

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведено с 9 августа по 15 сентября,

– говорится в сообщении.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Отработка состоится с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.

Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ПВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

Агрессор также будет отрабатывать маневры на территории временно оккупированного Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

Милитаризация Крыма Россией

После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории полуострова и в Черном море.

Страна агрессор систематически завозит тяжелую технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.

В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.

Учения будут проходить на 20 полигонах, расположенных в ряде областей и республик России.