Россия надеется восстановить возможности для большого наступления: Кулеба предупредил о сроках
Источник:Укринформ
Россия никак не хочет успокоиться и вывести свои войска из Украины, чтобы остановить неспровоцированную войну, которую к тому же она проигрывает. Более того, она хочет восстановить возможности для большого наступления уже этой зимой.
Так, новую волну атаки она хочет осуществить уже к концу января-февраля. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.
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Есть признаки подготовки к наступлению
По словам министра, это именно то, чего сейчас Россия пытается добиться. Однако Украина делает и будет делать все возможное, чтобы помешать этому.
Я думаю, что возможности России проводить большое наступление могут восстановиться к концу января-февраля,
– сказал Дмитрий Кулеба.
Отметим, что это лишь предположение, что и подчеркнул Дмитрий Кулеба. Однако есть признаки того, что россияне все еще надеются пробиться и продвинуться глубже в Украину. Среди них:
- мобилизация и объявленный призыв в России,
- тренировка новых призывников,
- движение тяжелого оружия по стране-агрессору.
Движение оккупантов в Беларуси
Отметим также, что сейчас наблюдается активизация вражеских сил и на территории северного соседа. Так, там по приказу Лукашенко начали внезапную проверку боеготовности войск. При этом мероприятия, по словам минобороны страны, будут носить комплексный характер и включать:
- передвижение военной техники и личного состава в назначенные районы,
- их инженерное оборудование,
- организацию охраны и обороны,
- наведение мостовых переправ через реки Неман и Березина,
- временное ограничение движения граждан по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
Однако отметим, что ни река Неман, ни Березина не находятся вблизи границы с Украиной. Более того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подчеркнул, что количество вражеских подразделений и характер действий оккупантов на территории Беларуси остаются неизменными. Поэтому пока нет причин говорить о прямой угрозе вторжения из этого государства.