Россия накопила 450 самолетов и 300 вертолетов вблизи границы: в ГУР объяснили планы оккупантов

Россия накапливает свою авиацию вблизи границы с Украиной. Что задумали захватчики – читайте дальше.

По данным представителя ГУР Синобороны Украины Андрея Юсова, на западе России не менее 200 километров от границы с Украиной агрессор удерживает примерно 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов, половина из них – ударные.

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Зачем Россия накапливает авиацию вблизи границы

Он заверил, что россияне могут привлечь авиацию для поддержки своих наступательных действий на Донбассе, однако все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки по стране применены не будут.

Юсов отметил, что российские самолеты находятся на разных аэродромах за пределами досягаемости украинского оружия. Оккупанты расположили авиационные базы так, чтобы до них не могли достать реактивные системы залпового огня HIMARS.

По словам Юсова, самолеты и вертолеты противника могут быть использованы прежде всего на Донбассе. Также он подчеркнул, что нападение с воздуха на Киев – маловероятно.

Главная цель оккупантов

Он подчеркнул, что сейчас первоочередная задача оккупантов – захват Донецкой и Луганской областей до конца марта 2023 года.

Юсов убежден, что этого не произойдет, как и "падения Киева за три дня".

России не удастся реализовать этот план,

– заверил он.

Юсов добавил, что для защиты украинского неба нам нужно не только больше средств противовоздушной обороны, но и современная авиация, например, истребители F-16, по которым Киев ведет переговоры.

Как прокомментировали это в Воздушных силах