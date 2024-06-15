Россия разворачивает "Бастионы" в Крыму: Братчук предупредил украинцев о ракетной опасности
Россияне не прекращают атаковать территорию Украины. В частности, Юг нашего государства страдает каждый день от массированных обстрелов, ведь враг на территории Крыма накапливает мощные средства для ударов. Однако не стоит забывать, что опасность существует и для других регионов Украины.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты для атак по мирным местам на Юге Украины используют "Шахеды". Он добавил, что в Одесской области несколько дней подряд нет точечных ракетных ударов по критической инфраструктуре. Вероятно, враг готовится к чему-то.
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Действия россиян в Крыму
По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", появилась информация о том, что в Крыму противник подтягивает и разворачивает системы зенитно-ракетных комплексов "Бастион".
Понимаем, что это определенная компенсация тех убытков, которые враг понес из-за потери систем противовоздушной обороны на территории временно оккупированного полуострова. Развертывание ЗРК "Бастион" с ракетами "Оникс" является угрозой не только для Юга, но и для многих регионов нашего государства,
– сказал он.
Сейчас это самая большая угроза, что есть. Сергей Братчук отметил, что активность проявляет также и вражеская авиация, которая недавно приближалась к пусковым рубежам в районе Севастополя, имитируя пуски ракет.
Пусков не произошло. Возможно, они (россияне – 24 Канал) испугались наших систем ПВО, потому что понимают, что они будут усилены в ближайшее время,
– предположил он.
Где базируется российское оружие
Братчук отметил, что из порта в Новороссийске оккупанты переправили в Азовское море 9 кораблей, 3 ракетоносителя и подводную лодку.
Враг не проводит в Черном море дежурство надводными кораблями, а имитирует определенные действия в Азовском. Возможно у россиян есть другие задачи, поэтому Силы обороны мониторят ситуацию. Конечно, везде остается потенциальная угроза ракетных атак,
– добавил он.
Какова ситуация в Крыму
- Агенты "Атеш" продолжают следить за временно уцелевшим Крымским мостом, который россияне особенно тщательно охраняют. Партизаны показали расположение ПЗРК возле незаконной застройки, отмечая, что этот объект вскоре может стать следующей целью в Крыму.
- В ночь на 12 июня украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 и повредили ЗРК С-400 в оккупированном Крыму. Генштаб ВСУ подтвердил эти успехи, а также другие попадания по врагу на полуострове.
- В оккупированном Крыму снова было неспокойно из-за взрывов, которые были слышны по всему полуострову. По предварительным данным, взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории, Саках и Красноперекопске, а также возле аэродрома Бельбек. Оккупанты, как всегда, заявили об успешном сбитии всех ракет, что часто не соответствует действительности.