Россия разворачивает "Бастионы" в Крыму: Братчук предупредил украинцев о ракетной опасности

Россияне не прекращают атаковать территорию Украины. В частности, Юг нашего государства страдает каждый день от массированных обстрелов, ведь враг на территории Крыма накапливает мощные средства для ударов. Однако не стоит забывать, что опасность существует и для других регионов Украины.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что оккупанты для атак по мирным местам на Юге Украины используют "Шахеды". Он добавил, что в Одесской области несколько дней подряд нет точечных ракетных ударов по критической инфраструктуре. Вероятно, враг готовится к чему-то.

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Действия россиян в Крыму

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", появилась информация о том, что в Крыму противник подтягивает и разворачивает системы зенитно-ракетных комплексов "Бастион".

Понимаем, что это определенная компенсация тех убытков, которые враг понес из-за потери систем противовоздушной обороны на территории временно оккупированного полуострова. Развертывание ЗРК "Бастион" с ракетами "Оникс" является угрозой не только для Юга, но и для многих регионов нашего государства,

– сказал он.

Сейчас это самая большая угроза, что есть. Сергей Братчук отметил, что активность проявляет также и вражеская авиация, которая недавно приближалась к пусковым рубежам в районе Севастополя, имитируя пуски ракет.

Пусков не произошло. Возможно, они (россияне – 24 Канал) испугались наших систем ПВО, потому что понимают, что они будут усилены в ближайшее время,

– предположил он.

Где базируется российское оружие

Братчук отметил, что из порта в Новороссийске оккупанты переправили в Азовское море 9 кораблей, 3 ракетоносителя и подводную лодку.

Враг не проводит в Черном море дежурство надводными кораблями, а имитирует определенные действия в Азовском. Возможно у россиян есть другие задачи, поэтому Силы обороны мониторят ситуацию. Конечно, везде остается потенциальная угроза ракетных атак,

– добавил он.

Какова ситуация в Крыму