"Враг ищет новую тактику": накапливает ли Россия ракеты в Крыму для новых массированных атак

Россия взяла так называемую "паузу" и уже долгое время не запускала ракеты большой или средней дальности действия по территории Украины. Это может свидетельствовать о том, что противник накапливает оружие на зимний период.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк и представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказали, с какой целью враг накапливает ракеты. Свое вооружение оккупанты будут сосредоточивать не только в Крыму, но и в более отдаленных местах базирования, передает 24 Канал.

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Почему враг не использует ракеты

Наталья Гуменюк отвергла утверждение о том, что россияне могут сосредоточивать большую часть вооружения во временно оккупированном Крыму. По ее словам, общее накопление ракет очевидно, впрочем, собирают и хранят их в более отдаленных местах. Доказательством того, что Россия накапливает оружие, также являєтся тот факт, что производство не остановлено и затрат на это время нет.

То есть они (запасы ракетного вооружения – 24 Канал) критически уменьшены. Очевидно, что происходит накопление, происходят поиски максимально эффективной логистики для их перераспределения. И собирать ракеты конкретно в Крыму может быть не очень целесообразным. Поэтому мы говорим о более отдаленных местах базирования авиации и ракет,

– объяснила Гуменюк.

Кроме того, она подчеркнула, что враг будет выискивать новую тактику, ведь россияне, по словам Гуменюк, тоже сделали некоторые выводы из тех неудач, которые имели в период прошлого блекаута.

Факт того, что Россия накапливает вооружение, подтверждает также Андрей Юсов. Он подчеркнул, что во время последних атак враг массово использует ударные беспилотники, а ракеты значительно меньше. Он объяснил, что подобные действия указывают на то, что враг накапливает ракетный арсенал.

Юсов предполагает, что оккупанты могут хранить ракеты для вероятных атак на энергетическую инфраструктуру после наступления холодов в зимний период.

Повторение террористических атак на гражданскую, критическую и объекты энергетической инфраструктуры – это возможный сценарий. Об этом говорят публично и предостерегают представители украинского сектора безопасности и обороны, а также военно-политическое руководство. Поэтому думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать такие террористические атаки этой зимой, оснований никаких нет.

– заявил Юсов.

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