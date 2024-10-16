Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Поэтому рекомендуем не игнорировать воздушную тревогу в ближайшее время.

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Россия наращивает количество ракет

Как рассказал Андрей Коваленко, к сожалению, российские захватчики накапливают количество ракет на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты.

Также осуществляются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами. Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам,

– говорится в его сообщении.