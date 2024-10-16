Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Тож радимо не ігнорувати повітряну тривогу найближчим часом.

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Росія нарощує кількість ракет

Як розповів Андрій Коваленко, на жаль, російські загарбники накопичують кількість ракет на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти на кшталт Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети.

Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів,

– йдеться у його повідомленні.